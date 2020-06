CCOO critica "el impago de nóminas" de los PTIS de Málaga y exige a Junta "una solución inmediata"

También han pedido a la Junta de Andalucía "que se tiene que poner al lado de esta plantilla y realizar las gestiones necesarias con la empresa con la que tiene contratada este servicio para que proceda al pago de las nóminas".

Para CCOO, "tan responsable es la empresa contratada por esta Administración como la propia Junta en el abono de las nóminas", han advertido.

Así, han recordado que el personal técnico de integración social (PTIS) presta sus servicios en los centros educativos públicos de Málaga y Andalucía y atiende al alumnado con necesidades educativas especiales. En la provincia malagueña son un total de 178 personas, y en Andalucía suman 1.400 personas. La gran mayoría, en un 90 por ciento, son mujeres. Es un colectivo profesional técnico cualificado, pero marginado a nivel profesional y laboralmente.

Según ha recordado CCOO, "fue externalizado hace cerca de dos décadas y desde entonces, esta plantilla ha sufrido una merma importante de sus condiciones laborales, con bajada de salarios, pérdidas de derechos y precariedad laboral".

De igual modo, han señalado que antes del pasado mes de marzo, el Sindicato estuvo realizando concentraciones para exigir la subrogación de esta plantilla por parte de la Junta, ya que adquirieron dicho derecho tras la publicación de la Ley 9/2017 de Contratación del Sector Público, y concretamente en su Artículo 130.3, por la que la Consejería de Educación y Deporte está obligada a la subrogación de este personal, una vez la prestación del servicio sea ofrecida de forma directa y con personal propio por la Administración.

No obstante, han lamentado que "esta situación se ha agravado aún más durante los últimos meses como consecuencia de la situación de pandemia que está sufriendo el país, y a día de hoy, esta plantilla aún no ha cobrado las nóminas de abril y mayo, y temen no poder cobrar la de este mes de junio".

A su vez, el sindicato ha recordado que se han presentado demandas por cesión ilegal y, hasta ahora, "todos los juicios celebrados se han ganado, porque las mismas leyes exigen que las administraciones educativas deben dotar directamente del personal que atiende al alumnado con necesidades específicas".

Por todo ello, han incidido, la organización sindical "seguirá movilizándose para que la situación de abandono, maltrato laboral y discriminación profesional por parte de la Consejería de Educación acabe de una vez por todas con este colectivo". Así, a la concentración de este martes se sumarán nuevos actos de protesta a lo largo de los próximos días.