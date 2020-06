Coronavirus.- Gavarda (València) prendrà la temperatura per a deixar entrar la piscina

Les restriccions han de ser complides estrictament pels ciutadans, respectant la resta d'usuaris que fan ús de la instal·lació. "Obrir la piscina sí, però amb exigents mesures de seguretat per a assegurar la salubritat", subratlla el consistori en un comunicat.

La piscina s'obri aquest dimecres, 1 de juliol, disponible fins al 30 d'agost en horari de dilluns a diumenge, d'11.30 a 14.00 hores i de 17.00 a 20.30 hores. En la segona quinzena d'agost serà d'11.30 a 14.00 hores de la vesprada i de 16.00 a 20.00 hores.

Per a accedir, els abonaments estan a la venda des d'aquesta setmana en l'Ajuntament de Gavarda. Són personalitzats per a evitar que siguen utilitzats per altres usuaris.

Entre les mesures, no es pot fer ús dels vestuaris, solament el vàter, en entrar es pren la temperatura de cada persona i no es permet l'entrada en cas de presentar símptomes o febra.

Les parcel·les estan distribuïdes en un espai que garanteix la distància de seguretat entre els usuaris. Tots els objectes personals, com les tovalloles, han de romandre en el perímetre de seguretat.

"Són mesures exigents però necessàries. Alguns ajuntaments han optat per tancar les instal·lacions en entendre que les complicacions són excessives. Nosaltres l'obrim, però demanem màxima responsabilitat, ara necessitem de la implicació dels usuaris", argumenta l'alcalde, Vicente Mompó.