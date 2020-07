Entre la torre de refrigeración y el ventilador clásico más vendidos de Amazon, ¿con cuál me quedo?

El aire acondicionado se convierte en objeto de deseo cuando llegan las altas temperaturas y es que, aunque no debemos ponerlo a menos grados de los recomendados, su efecto refrescante consigue aliviarnos del calor propio de esta época. Por ello, son muchos los que llegadas estas fechas se instalan estos sistemas en sus hogares para sobrevivir a una temporada que no suele dar tregua en lo que a calor se refiere. Sin embargo, abusar de estos dispositivos no es recomendable, puesto que el contraste que generan suele conllevar resfriados que pueden arruinarnos nuestros planes estivales.

Esta es una de las razones que empujan a muchos a buscar otro sistema de refrigeración, además de que, de esta forma, evitamos acometer obras en casa (y, por tanto, el tener que realizar una limpieza exhaustiva posterior) y tener que desmontar el aparato de vez en cuando para limpiar sus filtros y que funcione de forma correcta. Claro está que, con 40 grados en la calle, es más que necesario invertir en ciertos aliados que nos permitan sobrevivir al verano. Por ello, y para ofrecerte alternativas al aire acondicionado, hemos comparado los dos sistemas de refrigeración más vendidos de la categoría de Hogar y cocina de Amazon para que puedas escoger el que más te conviene.

¿Cuál es el mejor para mí?

- Una torre de refrigeración. De la marca Cecotec, este modelo es el más vendido de Amazon. Destaca por contar con un sistema de reducción del ruido, control a través de un mando a distancia y tecnología de rotación, para que el aire llegue a todos los puntos.

Precio: 39,92 euros

39,92 euros Potencia: 50W.

50W. Ideal para... Disfrutar de una brisa agradable (¡y regulable!) desde el sofá. Gracias al control remoto y a la posibilidad de programar las horas durante las que se quiere que esté en funcionamiento, este modelo es perfecto para descansar por la noche, pues permite estar fresquito sin abusar del aire frío.

Torre de refrigeración, de Cecotec. Amazon

- Un ventilador de aspas. Este clásico de los veranos que parece que nunca va a pasar de moda es el segundo modelo más vendido en Amazon. De la marca Obergozo, este dispositivo cuenta con cuatro estrellas doradas y casi 3.000 valoraciones (la mayoría positivas), lo que le ha valido la etiqueta Amazon’s Choice que certifica su calidad.

Precio: 25,98 euros

25,98 euros Potencia: 50W. Se puede regular manualmente, gracias a sus tres niveles de aire.

50W. Se puede regular manualmente, gracias a sus tres niveles de aire. Ideal para... Refrescar habitaciones grandes, pues, gracias a sus aspas de 40 centímetros de diámetro se puede conseguir en pocos minutos una disminución de la temperatura. Eso sí, para regular sus modos, hay que levantarse y hacerlo manualmente en el cuerpo del ventilador.

Ventilador de aspas, de Obergozo. Amazon

