El PSOE insta al gobierno local a cumplir la ley y retirar cuatro nombres franquistas del callejero

"El PP, con la complicidad de Ciudadanos, trata de conservar a través de los nombres de las calles el homenaje de una ciudad a personajes vinculados a una cruel dictadura y a una ideología totalitaria", ha denunciado en nota de prensa el concejal socialista Ricardo Fernández.

Para el edil del PSOE, la respuesta del Ejecutivo local "no resulta sorprendente" sino que "pone de manifiesto una vez más que la voluntad del PP y de Ciudadanos es conservar en nuestra ciudad todos los vestigios de la dictadura franquista que sea posible y con ello burlar la ley".

"Por esa misma razón incumplieron los acuerdos de la Comisión que ellos mismos crearon en 2007, y pusieron también todas las trabas posibles a los cambios planteados a partir del año 2015 en el callejero nuestra ciudad", remarca, afeando que traten de "confundir" dos leyes diferentes, una estatal, de diciembre de 2007, la de Memoria Histórica, y otra autonómica, de marzo de 2019, de Memoria Democrática.

Fernández remarca que la resolución judicial "se centró en un aspecto formal sobre el procedimiento seguido, no en la aplicabilidad o no de la normativa estatal", pero "mucho menos de la autonómica, novedosa, que no entró en vigor hasta el 9 de marzo de 2019, y de cuyo cumplimiento se trata ahora".

Respecto a la placa existente en el arco de Cimadevilla, Fernández apunta que la Administración autonómica no ha ordenado la retirada "sino la colocación de una mención explicativa relativa a la misma, aspecto éste contemplado por la Ley autonómica de Memoria Democrática de 2019, completamente ignorada por el señor Arias".