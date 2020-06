Vox avisa de las "amenazas" de un grupo de ocupas de Coria que reclama dinero a cambio de desalojar los pisos

Según Vox, estas personas tienen "amenazados" a los vecinos de la zona para que no les denuncien y la semana pasada "se involucraron en una pelea con machetes y armas blancas, en la que tuvo que intervenir la Policía". La desesperación vecinal llega a tal punto, según este portavoz de Vox, que los vecinos de la zona "no saben si abandonar sus viviendas o enfrentarse a los okupas bajo riesgo de que se produzca una matanza", pues se encuentran "desprotegidos y abandonados por su alcalde, quien no da respuesta a esta grave situación".

Este portavoz de Vox ha manifestado que las viviendas de este bloque ya estuvieron otro periodo ocupadas por estas mismas personas, que "se niegan a abandonar el edificio si no se les da una indemnización". Es más, según el partido de Santiago Abascal, "en ocasiones anteriores, la inmobiliaria habría pagado a cada okupa 2.500 euros más tres mensualidades para un alquiler".

"Queremos denunciar esta práctica, ya que consideramos que produce un efecto llamada, porque una vez que agotan el dinero que se les ha dado, vuelven a este edificio para presionar a la inmobiliaria a ofrecerles una importante suma de dinero a cambio de abandonar el edificio" de nuevo, ha explicado.

Así, José Márquez ha reclamado soluciones para las familias de la zona, que "no pueden vivir tranquilas en sus propios hogares ante unos okupas que les tienen amedrentados".