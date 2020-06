Cs pide al PP que "rectifique" con el "tránsfuga" Juan Cassá en Diputación: "Aún están a tiempo"

"Creemos que el PP está en tiempo de volver a la situación anterior y no hacer la más absoluta concesión a una persona que ha abandonado su partido llevándose el acta tras de sí", ha dicho Losada en relación con Cassá, edil y diputado no adscrito, que mantiene tareas en la Diputación Provincial como son portavoz el gobierno de PP y Ciudadanos y, además, responsable del Área de Relaciones Institucionales. Los 'populares' y la formación naranja mantienen sendos pactos de gobierno en el Ayuntamiento de la capital, donde ahora están en minoría tras la marcha de Cassá, y en la Diputación, donde este cambio no repercute en la estabilidad.

Cuestionados, en concreto, por si estarían dispuestos a ir a la oposición si el PP no rectifica, Maldonado ha eludido pronunciarse sobre esa hipótesis pero se ha mostrado convencido de que "el PP va a rectificar; ese es el ánimo de esta rueda de prensa, entendido que somos un socio leal y que damos estabilidad allí donde participamos".

"Considero y creo que va a rectificar y ese es el ánimo de esta convocatoria", ha dicho Maldonado. Por su parte, Losada ha agregado que "ahora mismo no estamos en ese escenario, creemos que estamos todavía en un periodo en el que es posible reconducir la situación y donde la dignidad y el buen hacer imperen. No estamos barajando ningún escenario que no sea este, de volver a encaminar la situación donde siempre tuvo que estar".

En rueda de prensa, asimismo, Losada ha insistido sobre la situación en relación con Juan Cassá en que "no podemos aceptar este tipo de actitudes que denigran la política y la percepción que tienen los ciudadanos sobre los políticos".

"Cs ha sido un socio muy leal tanto en Diputación como en el Ayuntamiento y creemos que tenemos que seguir siéndolo, tenemos que seguir trabajando juntos pero desde luego le pedimos al PP que rectifique y revoque la actuación que ha tenido con Cassá en Diputación".

Así, ha continuado, "en aras a esa estabilidad, buen gobierno, y a esa actividad política que se merecen nuestros conciudadanos que llevemos a cabo; creemos que estas actitudes y prácticas lo único que conllevan es denostar la política", ha advertido.

Por su parte, Maldonado, que ha reiterado que Juan Cassá es "un tránsfuga", ha incidido en que Cs es un "socio leal" y ha valorado que donde forman gobierno "trabajamos con lealtad, por los vecinos", siendo "ejemplos" tanto la Diputación como el Ayuntamiento de la capital.

"Desde la lealtad estamos trabajando para que la provincia de Málaga tenga un gobierno que le permita unas políticas útiles para poder, en los momentos tan complicados, salir de una situación difícil". Por ello, ha insistido en que Cs "vino a la política con un ánimo muy concreto: regenerar las administraciones públicas y la vida democrática en general", por lo que "no podemos compartir prácticas que conlleven a fomentar el transfuguismo".

A juicio de Maldonado, "no podemos formar parte de este juego", ha advertido, por lo que ha considerado que "aún se esta a tiempo". Es más, ha recordado que Cs ha presentado una moción urgente al pleno de este miércoles de la Diputación en relación con el cumplimiento del pacto antitransfuguismo y para revertir situación de Cassá en el este supramunicipal.

"Vamos a seguir trabajando desde la más pura lealtad al pacto que tenemos suscrito, vamos a trabajar para dar estabilidad a las administraciones, pero sobre todo para darle esa respuesta a la ciudadanía de lo que está esperando de los políticos, pero evidentemente, alejado de estas prácticas que conlleva una forma de entender la política completamente antagónica de lo que defiende Cs", ha concluido.