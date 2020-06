Asturias registra 377 fallecidos con COVID-19, ocho más que hace una semana

El informe de mortalidad de este martes es el noveno que publica Salud Pública a lo largo de la crisis sanitaria. El anterior es de fecha 23 de junio y contaba 369 casos COVID-19 fallecidos en Asturias. Es decir, en una semana la cifra se ha incrementado en 8 muertes.

Los autores de estos informes detallan su metodología y explican que recogen datos de diferentes fuentes de información. Posteriormente contrastan si tenían algunas pruebas COVID-19 realizada y si los resultados de la misma eran positivos.

"Por tanto, cuando nos referimos a mortalidad con coronavirus nos referimos a casos confirmados con infeccion activa o resuelta siendo la manera más habitual de confirmación la prueba de laboratorio. Y esto incluye tanto los casos confirmados activos como los casos confirmados resueltos y las técnicas de PCR y test rápido de anticuerpos totales", señalan.

Además, aclaran que se excluyen aquellos casos en los que consta una causa externa como causa principal de fallecimiento. Si las cifras aportadas al Ministerio de Sanidad son diferentes es porque solo incluyen, por decisión del propio Ministerio, los casos confirmados mediante PCR, comentan desde Salud Pública.

Las fuentes de información han sido la propia base de datos de casos confirmados sita en Vigilancia Epidemiológica, las esquelas publicadas en medios de comunicación e Internet diariamente, así como las declaraciones de los propios hospitales y centros residenciales acompañado de la descarga de altas periódica realizada por el propio Servicio de Salud del Principado de Asturias.

LETALIDAD

Estos supuestos casos se verifican en la base de datos de pruebas analíticas del Laboratorio del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Con ello, si son positivos se alcanza la consideración de persona fallecida con infección por coronavirus.

Del los 377 fallecidos en Asturias que se han confirmado como caso COVID-19, 211 (55,9%) son mujeres y 166 hombres(44,1%). Entre las 377 personas fallecidas no hay ni una sola persona que no presentara un factor previo conocido si bien de diferente nivel de gravedad, solo hubo una persona que al no tener historia clínica del SNS no se pudo recoger esa información.

Las tasas de incidencia son, al contrario que en las anteriores semana, ligeramente superiores en mujeres (40,2 casos/100.000 habitantes) que en hombres (32,3 casos/100.000 habitantes).

En relación al total de casos eso significan proporciones de fallecimientos del 11 % para el conjunto de la población. Al contrario que en tasas, la letalidad es inferior en mujeres, 9,9% y del 12,7% en hombres.

Solo el 2,1% de las personas fallecidas lo ha hecho antes de los 60 años de edad. Y menos del 10% antes de los 70 años. Antes de los 70 años ha fallecido el 5% de las mujeres y el 15% de los hombres.

La tasa de morbilidad -cantidad de individuos infectados sobre la población total- es de las más bajas del país, de 238 por cada 100.000 habitantes. A nivel nacional la cifra asciende a 529. En cuanto a la mortalidad en Asturias -cantidad de fallecidos sobre la población- es de 33 por 100.000 habitantes, también por debajo de la estatal que es de 60.

LOS FALLECIDOS EN RESIDENCIAS, 235

El trabajo señala que han fallecido con coronavirus confirmado en personas cuyo domicilio es una residencia un total de 242 personas, lo que significa 7 personas más que hace una semana.

Esa cifra de fallecidos supone el 64,2 por ciento del total. De ellos, 235 tienen confirmación virológica y siete, de la residencia de Grado, tienen confirmación epidemiológica.

Asumiendo que el número total de residentes en Asturias se acerca a 13.500 personas una aproximación a la incidencia es que han fallecido 1,79% de las personas cuyo domicilio es una residencia. No ha habido, de momento, fallecimientos en personas trabajadoras de centros de personas mayores y dependientes.

EL PRINCIPADO INFORMA DE 334 FALLECIDOS, SEGÚN CRITERIOS DE SANIDAD

Por su parte, el Gobierno del Principado de Asturias ha hecho público este martes los datos correspondentes al lunes de fallecidos. En este tipo de informes, desde el 19 de mayo, Asturias contaviliza exclusivamente como casos de COVID-19 los confirmados por PCR o por la prueba Elisa, pero no por otros test, como los de anticuerpos. La modificación responde en exclusiva al criterio adoptado por el Ministerio de Sanidad, según explican desde el Ejecutivo autonómico.

De esta forma, el Gobierno asturiano informa de 335 fallecidos correspondientes a este lunes, los mismos que había el día anterior. No se han registrado más contagios y la cifra permanece en 2.435 personas. Ha seis personas hospitalizadas con COVID-19 en Asturias, 5 en UCI y 1 en planta.