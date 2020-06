Dos de cada tres valencians van aconseguir estalviar durant el confinament, segons una enquesta de BBVA

L'enquesta es va realitzar a una mostra representativa de la societat espanyola de 2.045 persones majors d'edat entre el 27 de maig i el 13 de juny a Espanya, a les quals es va preguntar per la seua situació durant el confinament i per les seues expectatives d'estalvi arran de la crisi, ha informat l'entitat bancària en un comunicat.

El percentatge d'entrevistats que afirmen haver gastat menys durant el període de confinament més estricte (març-abril) aconsegueix el 69%. Aproximadament la mateixa proporció d'entrevistats, dos de cada tres (67%), declaren que van aconseguir estalviar una mica durant eixe període crític, col·locant-se per damunt de la mitjana nacional (57%).

L'import mitjà d'estalvi dels valencians en els pitjors mesos de la crisi va aconseguir 388 euros mensuals per damunt de la mitjana nacional, que és de 367 euros). I tot açò tenint en compte que el percentatge dels qui afirmen haver ajudat econòmicament a algun familiar es va situar en un 24%, també una mica per damunt de la mitjana nacional (21%).

No obstant açò, dos terceres parts dels entrevistats, un 66%, afirmen que en l'etapa de desconfinamiento ja estan gastant igual (46%) o més (20%) que abans de la crisi. El 54% confirma que està aconseguint estalviar una mica, amb un import mitjà 314 euros al mes.

Així mateix, el percentatge dels entrevistats de la Comunitat Valenciana que han tingut dificultats per a pagar els seus rebuts mensuals durant la crisi ascendeix a 9%, per davall de la mitjana nacional (12%).

Davant eixes dificultats, dos terceres parts (67%) dels afectats han recorregut a els seus estalvis i d'ells quasi un de cada dos (48%) afirma haver fet ús d'estalvis per a la jubilació.

QUATRE DE CADA DEU VALENCIANS ESTALVIEN PER A LA JUBILACIÓ

Quant a l'estalvi per a la jubilació, els residents a la Comunitat Valenciana que han començat a estalviar a aquest efecte proporcionalment més que en el conjunt del país (37% enfront del 32% de la mitjana nacional).

Per la seua banda, tres quartes parts d'els qui no han començat a estalviar amb aquest propòsit consideren que és convenient fer-ho (75%). L'edat mitjana a la qual consideren que convé començar a crear aquests estalvis es troba alguna cosa per davall de la corresponent al conjunt de la mostra entrevistada (35,9 anys enfront dels 37 anys de la mitjana nacional).

Una cinquena part dels entrevistats (20%) no dóna la seua opinió a la proposta plantejada fa uns mesos des del Govern de reduir els avantatges fiscals dels plans de pensions individuals, però quasi la mitat d'entrevistats (46%) estan en desacord amb ella (a un 34% d'entrevistats els pareix ben).

El percentatge de valencians que consideren molt o bastant probable que en els dos pròxims anys es congelen les pensions és significativament més elevat que en el conjunt de la població (70% enfront del 59% de la mitjana nacional).

També és més alt el percentatge d'els qui consideren bastant o molt probable que se suprimisca una paga extra (44% enfront d'un 35% de la mitjana nacional), encara que la majoria considera aquesta mesura poc o gens probable (48%) i un 7% eludeix una resposta.

MENOR PERCENTATGE DE TELETREBALL

Quant a la penetració del teletreball en la societat valenciana, l'enquesta revela que del total dels quals en el moment de l'enquesta estaven treballant (el 42%), el percentatge dels quals teletrabajaban és bastant menor, un 17% enfront del 25% de la mitjana nacional.

D'ells, solament el 4% teletraballen abans de la crisi del coronavirus enfront del 18% de la mitjana nacional.

L'enquesta també reflecteix que la proporció d'entrevistats que treballen i confien a mantindre el seu lloc de treball és major (93%) que en el conjunt de la mostra nacional (88%).