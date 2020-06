Una experta en demografía plantea un trato fiscal similar a Canarias para las áreas despobladas de Castilla La Mancha

Ha sido en su comparecencia en la Comisión no Permanente de Estudio para alcanzar un Pacto contra la Despoblación en Castilla-La Mancha de las Cortes de Castilla-La Mancha, donde Burillo ha hecho un recorrido por este fenómeno y ha advertido de que las cinco provincias de Castilla-La Mancha tienen problemas demográficos.

Es por ello que siguiendo el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ha propuesto aplicar a las NUTS 'Áreas Escasamente Pobladas de España', la misma política fiscal que se aplica a las Insulares Ultraperiféricas, es decir, Canarias, que "ya no tiene problemas demográficos", ha apuntado.

Entre los ejemplos que ha citado se encuentran un IVA reducido al 7 por ciento, un impuesto de sociedades del 4 por ciento, reducción a los residentes del 50 por ciento del IRPF, bonificación del 80 por ciento en el sueldo de administrativos, médicos y profesores, así como una PAC especial -el agricultor de Teruel cobra 80 euros por hectárea de almendros y el de las Islas Canarias 700 euros-.

"Lo que se ha aplicado en su insularidad funciona", ha sostenido esta experta en demografía, quien ha dicho que este tipo de medidas de discriminación positiva a nivel fiscal hacen que la gente quiere ir allí a trabajar, las empresas quieran instalarse y se desarrolle empleo.

Según ha insistido, "no se va a frenar la despoblación hasta que no haya empleo y no sea interesante poder vivir en estas zonas". Además, ha hablado de la importancia que tiene el poder tener un Internet de calidad, y vías de comunicación y servicios mínimas.

Burillo cree que es posible aplicar estas medidas en áreas despobladas de la región, ya que serían provisionales ya que "si se hacen medidas adecuadas y el territorio se repuebla", ya no se tendrían que aplicar.

De cara a la reunión del 3 de julio que mantendrán los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; y Aragón, Javier Lambán, para plantear estrategias contra la despoblación, ha afirmado que considera "muy injusto" escuchar que solo Teruel, Soria y Cuenca tienen problemas demográficos, cuando hay 44 provincias españolas que tienen ese problema, incluidas las cinco de Castilla-La Mancha.

Ha calificado de "buena" iniciativa esta reunión, pero ha advertido de que es importante que el Gobierno de España lleve estas reivindicaciones a la Unión Europea para que estos territorios puedan recibir ayudas europeas y se puedan plantear estrategias que han funcionado, como ha ocurrido en las Islas Canarias.

ARQUITECTOS DE CLM

Previamente a la comparecencia de Pilar Burillo, ha intervenido Elena Guijarro Pérez, del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, quien ha propuesto un plan de ordenación territorial, invertir en construcción y recuperar el patrimonio en el medio rural, como recetas contra la despoblación de los arquitectos de la región.

De este modo, ha planteado redactar un plan de ordenación territorial en Castilla-La Mancha -a día de hoy no existe- que sería elaborado por un equipo disciplinar y por la participación ciudadana con el fin de estudiar la situación que hay en la región y ver los objetivos que se quieren conseguir.

La elaboración de este plan no debería durar más de dos años, ha concretado la representantes del Colegio de Arquitectos.

La idea es ver cómo se organiza la estructura territorial para que haya servicios básicos en cabeceras de comarca y servicios superiores en núcleos más grandes. Eso significa -ha dicho- recuperar lo que eran las cabeceras de comarca de entonces e ir dotándoles de servicios.

También -ha indicado- son importantes los planes locales dentro de cada uno de los municipios y adaptar cada figura de planeamiento a su entorno concreto.

De otro lado, ha hablado de la importancia de la construcción en el entorno rural ya que en los núcleos pequeños cuando se arreglan viviendas o se hacen viviendas de obra nueva, los albañiles que están allí trabajando durante los ocho meses que dura la obra se crea la necesidad de una infraestructura porque "la construcción es un motor de actividad económica", algo que se está viendo ahora con el COVID-19.

Así, ha asegurado que la construcción está dando mucha actividad en el entorno rural. Es más, el Colegio de Arquitectos trabaja actualmente en un grupo sobre la vivienda en el entorno rural, ya que la Dirección General de Vivienda también está trabajando en ese modelo de vivienda, incluso en una vivienda protegida en el entorno rural.

Está claro, ha manifestado, que ahora mismo los usos en un entorno rural no son solo agricultura y ganadería ya que "se ha descubierto el teletrabajo" y alguien puede trabajar dentro de un entorno rural y dedicarse a cualquier otra cosa.

Así, ha explicado que se está estudiando ese modelo de vivienda, la forma de protegerla y acceder a ella.

Por último, ha propuesto la recuperación del patrimonio en el medio rural, ya que en algunos núcleos de poca población se están abandonando pequeñas iglesias, conventos o antiguos palacios.

Es por ello que se plantea el crear iniciativas para poner en valor no solo la construcción de viviendas, sino el poner en valor el patrimonio de esos municipios que se están quedando abandonados.

La comisión de despoblación se convocará el próximo 14 de julio a las 9.30 horas.