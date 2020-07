¿Buscas 'smartphone' nuevo? Hazte con uno de estos reacondicionados y obtén calidad ahorrando hasta 50 euros

Cada vez que llega un nuevo móvil al mercado parece que incluso los que han salido hace un mes escaso se vuelven antiguos. Las cámaras de última generación, los diseños, la nueva apuesta por la tapa, o tal vez mejor sin ella, mayor capacidad de memoria, carga más rápida... Pero las prestaciones se pagan caras y estrenar un modelo nuevo puede resultar muy caro para algunos bolsillos.

Pero existe una alternativa para aquellos que quieran probar la novedad a un precio rebajado: los móviles reacondicionados. Que no significa lo mismo que móviles de segunda mano, puesto que los primeros son aquellos que han pasado por un taller donde los han revisado y reparado en el caso de tener algún defecto y, posteriormente, se han puesto a la venta de nuevo. En el caso de los dispositivos de segunda mano, no han pasado por ninguna revisión previa, sino que, después de utilizados, se han vuelto a poner a la venta, por lo que no pueden ofrecer las mismas garantías de un correcto funcionamiento.

De hecho, los móviles reacondicionados no tienen por qué serlo por haber tenido que ser reparados, sino que pueden haber sido simplemente devueltos por cambio de opinión, haber formado parte de una exposición o haber servido para pruebas de rendimiento del fabricante.

Estos son algunos de los modelos reacondicionados que puedes encontrar estos días en Media Markt, listos para ser reestrenados.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Este Redmi Note 8 Pro de Xiaomi tiene un precio habitual en el mercado de primera mano de 239 euros, pero puedes encontrarlo reacondicionado en Media Markt por 215,20 euros. Sus 128 gigas de capacidad de memoria, su ultra gran angular de 120° con corrección de la distorsión y su rápido procesador son sus prestaciones más reseñables.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Media Markt

Huawei P40 LITE 4G

Otros 128 gigas de memoria tiene este Huawei P40 LITE 4G, disponible en Media Markt por 207,20 euros, en vez de los 259 euros que marca de primera mano. Destaca por su potencia, gracias a sus 6 GB de memoria RAM y al procesador Kirin 810 de 8 núcleos, por el gran tamaño de su pantalla y por la calidad de sus vídeos y fotografías.

Huawei P40 LITE 4G. Media Markt

https://clk.tradedoubler.com/click?p=270504&a=3147903&epi=20mtd110&url=https%3A%2F%2Fwww.mediamarkt.es%2Fes%2Fproduct%2F_reacondicionado-m%25C3%25B3vil-huawei-p40-lite-4g-verde-128-gb-6-gb-6-4-full-hd-kirin-810-4200-mah-android-1476500.html

iPhone 8

Este iPhone 8 DE 64 gigas está disponible en color plateado por 379 euros, en vez de los 419 euros que marca su precio en el mercado de primera mano. Uno de los puntos fuertes de este smartphone es su resolución 4K para vídeo y la calidad de sus fotografías.

iPhone 8. Media Markt

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.