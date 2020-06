Garamendi apel·la a la responsabilitat d'agents socials i administració per a ser part de la solució a la crisi

20M EP

El president de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), Antonio Garamendi, ha posat en valor el diàleg social com a element estratègic per a contribuir a l'interés general i ha destacat la necessitat que tant els agents econòmics i socials com l'administració actuen amb responsabilitat per a ser part de la solució a la crisi derivada de la pandèmia de Covid-19.