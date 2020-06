La directora médica del Mateu Orfila alerta que el virus continúa circulando en Menorca

Contreras ha hecho estas declaraciones después de que este lunes se detectara un positivo en la isla de una mujer residente de 79 años. "No nos sorprende, ni es algo inesperado", ha dicho la doctora, quien ha indicado que el hecho de que Menorca "parta de una situación muy buena, ya que no tenemos pacientes críticos ni ingresado, no significa que el virus no esté circulando".

No obstante, ha matizado que el Área de Salud de Menorca cuenta con recursos suficientes para realizar un rastreo "muy exhaustivo" de los contactos que han tenido las personas infectadas. Asimismo, ha hecho hincapié en que cuentan "con los recursos técnicos para hacer las pruebas de detección a todas las personas que han estado en contacto estrecho con los nuevos casos".

"En el momento en que se detecta un positivo, rápidamente se ponen en marcha los mecanismos para detectar nuevos posibles casos, lo que nos permite cortar la cadena de transmisión", ha manifestado.

La directora médica del centro sanitario ha especificado que el perfil del paciente actual es "más joven y sano". Contreras ha relacionado este cambio por el hecho de que "son las personas que han pasado de manera más rápida a la normalidad de salir a la calle y relacionarse con otras personas".

"No hay que olvidarse de la pandemia que estamos viviendo, de la situación que hemos pasado y de las posibles realidades con las que nos podremos encontrar en los próximos meses", ha concluido.