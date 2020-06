Miranda Lambert y su marido rescatan a un gatito que se encontraron cerca de una carretera

Miranda Lambert es una conocida amante de los animales, y parece que esa devoción se la ha contagiado a su marido. El pasado fin de semana, la pareja se encontró con un pequeño gatito y no pudieron evitar llevárselo a casa.

Mientras ambos viajaban en coche por una carretera de Texas, Brendan McLoughlin, su marido, detectó a un adorable gatito callejero a uno de los lados del camino, y su conciencia actuó en ese mismo instante. No podían dejarlo a su suerte.

"Carretera de dos carriles en Texas, límite de velocidad 70. Brendan disminuye la velocidad y da una vuelta en U", escribió Lambert en Instagram, mientras recordaba haberle preguntado a su esposo: "¿Por qué estás dando la vuelta?"

"Hay un gatito en el camino y sabía que me matarías si lo viese y no me detuviera", recordó que dijo su marido. "Bueno, supongo que lo del rescate (de animales) se lo estoy contagiando", añadió.

Junto a la conmovedora historia, Lambert publicó varias fotos del pequeño gatito y sus penetrantes ojos azules. En una imagen, la estrella del country sostiene a un gato que no debe de tener más que unos pocos meses, mientras que en otra, su marido sonríe mientras el gato descansa sobre su hombro.

Aunque la pareja se queda con su amigo peludo, a quien han llamado Tequila, Lambert reveló que el gatito también se ha ganado a sus padres en Texas.

"Paramos a visitar a mi madre y a mi padre de camino a casa. Ahora papá tiene un nuevo mejor amigo", escribía la cantante. "Este gatito cabalgó 9 horas de regreso a Nashville con nosotros, 3 perros y fue un gran campeón".

"Tiene 4-5 semanas y pesa 113 gramos. ¡Bienvenido Tequila, el gatito a la familia!", terminaba dandole al pequeño felino la bienvenida a una familia que le dará mucho amor.