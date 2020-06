Coronavirus.- El 20% del xicotet comerç en risc de tancament: no arriben ajudes municipals i els bancs no financen

Encara així, un 20% dels locals corre risc de tancar definitivament, després de mesos amb la persiana baixada per l'estat d'alarma. I és que a açò, se suma una ralentització del consum -que no esperen que comence a normalitzar-se fins a setembre amb l'inici de curs escolar-, i la falta d'ajudes: els processos burocràtics fan que les ajudes dels Ajuntaments no arriben, mentre els bancs deneguen l'accés al finançament de l'IVF, SGR o crèdits ICO.

"Eixa és la trista realitat", ha lamentat el president de la Confederació del Comerç d'Alacant, Castelló i València (Confecomerç CV), Rafa Torres, durant la presentació de la campanya 'Xicotet Comerç. El futur que compres', de Confecomerç CV, al costat del conseller d'Economia, Rafa Climent.

Torres ha assenyalat que el xicotet comerç necessita "instruments, més suport i més avals per a l'accés a crèdits dels més necessitats". Segons ha denunciat, els Ajuntaments, de tots els colors, "no estan fent l'esforç que correspon"; les ajudes per concurrència competitiva que han dissenyat impliquen un "procés farragós" i "no estan arribant".

A més, "ningú entén" que el Govern central no done llum verda als consistoris per a usar el seu romanent enfront de la crisi generada per la Covid-19, ha agregat. En la seua opinió, el Govern ha de posar "més obstinació a reactivar" el xicotet comerç.

Quant a l'accés a finançament, el president de Confecomerç ha assegurat que tal com estan plantejats els crèdits de l'Institut Valencià de Finances (IVF), la Societat de Garantia Recíproca (SGR) o l'Institut de Crèdit Oficial (IVF) "no serveixen". Segons Torres, "molts establiments no tenen accés al finançament perquè els bancs al final trien els millors clients, els més solvents".

"Em senta malament quan sent això que 'ningú se'n va a quedar arrere' perquè els més febles s'estan quedant arrere", ha assegurat. Alguns comerços del centre estan entre els més afectats, ja que el teletreball, els ERTE, la reducció de la mobilitat més enllà d'objectius concrets i l'absència de turistes han fet caure l'afluència a aquesta zona.

Les que sí han arribat, tal com ha confirmat també el conseller Climent, són totes les ajudes de la Generalitat per als autònoms, mentre la situació de les ajudes autonòmiques a la conciliació i ERTE, Climent confia que puguen resoldre's durant el mes de juliol.

I és que "la supervivència del format (del xicotet comerç) està en joc literalment", ha advertit el president de Confecomerç CV, qui ha ressaltat la importància d'un sector que a la Comunitat compta amb 61.000 xicotetes empreses i genera més de 200.000 ocupacions directes, injecta al sistema 4.410 milions d'euros en salaris i 1.181 milions en inversions.

De 2011 a 2018, ha recordat, el nombre de xicotets comerços a la Comunitat va descendir un 9% i va passar de 67.000 a 61.000 locals. "Ací hem de prendre cartes perquè això no seguisca ocorrent a aquesta velocitat, especialment amb aquesta terrible crisi d'ara", ha apuntat Torres.

Es tracta d'un sector, ha defès, que segons dades de 2018, compta amb un 24% dels treballadors per compte propi i més del 77% dels assalariats té contracte indefinit, més del 60% dones, i els autònoms són el 12%, per damunt de la mitjana europea (9%).

CAMPANYA 'XIQUET COMERÇ. EL FUTUR QUE COMPRES'

Precisament, per a reactivar el sector i fidelitzar a eixe nou 30%d'usuaris que s'han guanyat amb la crisi del coronavirus, Confecomerç ha llançat la campanya 'Xicotet Comerç. El futur que compres', una iniciativa que ressalta els valors del xicotet comerç: més humà, més pròxim, més sostenible i de qualitat i crida a reflexionar sobre el futur que volem.

La campanya es basa en el disseny d'una 'etiqueta' que en lloc d'un nombre porta un missatge escrit 'Ací hi ha futur. Xicotet comerç'.

Aquesta etiqueta es pot trobar en diferents formats: en 16.000 unitats de vinils per al sòl dels locals que al seu torn indiquen la distància a mantindre i en vinils redons per a aparadors que poden personalitzar-se, també apareix en davantals per als venedors de mercats municipals associats i en lones penjants del sostre. Una altra etiqueta amb el missatge 'Ací cap un futur millor' lluirà en 200.000 bosses de paper.

A més s'ha gravat un potent vídeo que anima a acudir al xicotet comerç i se'n van a treballar la campanya en les xarxes socials. Precisament per a guanyar força, Torres ha comentat que durant aquests mesos l'associacionisme ha crescut. Confecomerç CV ha guanyat 9 associacions i ha captat diversos mercats en plena pandèmia. Com a exemple, l'Associació de Comerciants del Centre Històric de València ha incrementat un 10% el nombre d'associats.

7,4 MILIONS EN AJUDES Al COMERÇ

El conseller Climent ha ressaltat com la crisi del coronavirus ha "evidenciat l'esencialidad" del xicotet comerç. Però a més ha ressaltat la seua aposta per aquest comerç "de proximitat, més proper i sostenible" també per a fer front a la "crisi del canvi climàtic".

En la seua opinió, "la digitalització, la descabonització" i "la força de servici" també a domicili que ha demostrat el xicotet comerç amb la pandèmia són claus perquè "no li tinga por a cap macroempresa en res".

Per a açò, la Conselleria ha reconduït les ajudes al comerç per valor de 7,4 milions d'euros, via decrete, per a adaptar-les a la Covid-9, en allò que realment necessita el comerç i les pime i micropimes podran accedir a aquestes ajudes fins al 31 de juliol.

Aquest muntant es destinarà a inversions de necessitat en cadascuna de les línies que estableix la Direcció General de Comerç però també per a mampares, gels i altres elements per a l'"adaptació a la nova realitat que estem vivint".