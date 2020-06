Selectivitat 2020 es prepara amb un entorn "amable", més de 2.500 docents voluntaris i protocol de seguretat

VALÈNCIA, 30 (EUROPA PRESS TELEVISIÓ)

Un entorn "amable i conegut" per l'alumnat, la col·laboració de més de 2.500 docents voluntaris, a més dels integrants dels tribunals, i un protocol de seguretat per a controlar accessos i evitar aglomeracions són algunes de les 'receptes' perquè les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) de 2020 es desenvolupen "amb la major normalitat possible dins de la situació d'excepcionalitat" provocada per la pandèmia de la Covid-19.

La consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual, ha assistit aquest dimarts a un simulacre de les PAU en el IES Benlliure de València.

En aquesta ocasió, un total de 23.979 estudiants matriculats en Batxillerat i cicles formatius es presentaran en la Comunitat Valenciana a les PAU ordinàries del curs 2019-2020, que tindran lloc els pròxim dies 7, 8 i 9 de juliol. Aquesta xifra suposa un augment significatiu pel que fa al curs anterior en 3.733 estudiants, la qual cosa representa un 18,4 per cent més.

A causa de la crisi sanitària, els exàmens no se celebraran com és habitual en els campus universitaris, sinó que els alumnes es repartiran entre 470 centres de Secundària de tota la Comunitat. L'objectiu, ha explicat Pascual, és que els estudiants acudisquen a "un entorn conegut en el qual puguen centrar-se exclusivament en el que han de fer eixe dia i realitzar les proves amb tranquil·litat".

"Amb la major normalitat possible dins de la situació d'excepcionalitat que estem vivint", ha postil·lat la titular d'Universitats, que ha subratllat la conveniència de proporcionar protocols i instruccions senzilles.

En el simulacre -en el qual han participat membres de Protecció Civil que han simulat ser estudiants i un parell d'alumnes voluntaris-, s'ha comprovat que funciona la impressió de les proves (que es realitzaran en els propis centres; en el cas del Benlliure s'han imprés una trentena de 50 segons); i el control d'accés (els alumnes són citats de forma escalonada per a evitar aglomeracions en l'entrada principal i la identificació es duu a terme en l'aula on s'examinen).

A més, el mobiliari està disposat respectant el distanciament social -en el IES Benlliure, on faran la Selectivitat 160 jóvens, hi haurà 15 alumnes per aula-; i la mascareta serà d'ús obligatori en l'accés, encara que els alumnes podran fer la prova sense ella. No obstant açò, quan parlen o realitzen alguna interacció hauran de tornar a posar-li-la.

La consellera Pascual ha recalcat que se'n van a adoptar "totes les mesures pautades per la Conselleria de Sanitat quant a control d'accés, higiene, separació i tots els aspectes necessaris per a garantir la seguretat dels estudiants, els membres de tribunal, el professorat i el personal del centre".

Preguntada per si aquests mateixos criteris se seguiran en la convocatòria de setembre, ha comentat que "en principi sí". "Però ara ens centrem en aquesta i, si hi ha algun tipus de canvi al setembre, ho anirem adaptant", afegeix.

Així mateix, Carolina Pascual ha agraït l'esforç a les conselleries de "Educació, Sanitat i Justícia a través d'Emergències", que, al costat del seu propi departament, estan treballant en aquest "desplegament sense precedents".

AGRAÏMENT

En aquest sentit, el director general de Centres Docents, Ximo Carrión, ha traslladat el "agraïment al professorat i les juntes directives si els quals no haguera sigut possible fer tot açò". Ha informat que, en total, més de 2.500 professors que s'han oferit voluntaris para col·laborarà en la vigilància de les proves -mitjançant un formulari i, posteriorment se'ls ha adjudicat un centre-, a més del personal que formarà part dels tribunals correctors.

Ha recordat que, a causa de l'atípic del curs, hi ha més "flexibilitat" en els continguts de les proves i que "el més important és que els alumnes puguen fer-les en els seus propis instituts, ja que coneixen el centre i van directament a l'aula, hi ha una diferència important respecte a si s'haguera donat molta gent en una universitat sense saber on anar".

Per la seua banda, el director del IES Benlliure, Josep Cuenca, ha detallat que en aquest institut es comunicarà amb antelació als alumnes per email l'aula assignada, i se'n va a realitzar una videoconferència per a acabar d'explicar-los l'accés i "tranquil·litzar-los en la mesura del possible".

Ha reconegut que en la Selectivitat els xavals "sempre estan alterats, però l'avantatge, dins del que cap, és que, a l'ésser en el centre, és un entorn que ells coneixen i així és més amable".