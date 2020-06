Los taxistas de Barcelona piden soluciones ante el fin del estado de alarma y la situación de "desprotección"

"Durante el estado de alarma hemos tenido una regulación donde el mismo decreto daba un paraguas jurídico a la AMB para regularnos, pero al quitarse el estado de alarma no hay regulación. Hay mucha oferta y no hay clientes", resume el coordinador de UATAE en Cataluña, Tito Álvarez. También en Madrid hoy ha habido movilizaciones para reclamar protección al sector.

Los taxistas del territorio afirman que si no hay diálogo posible para encontrar soluciones, tendrán que recurrir a las movilizaciones o protestas para resolver la realidad que la crisis del Covid-19 les ha dejado. Según Tito Álvarez en la ciudad de Barcelona, sin casi turistas, hay 8.000 taxis por las calles, con el peligro que esto supone también para los trabajadores.

Hemos intentado no llegar a esta situación @damiacalvet pero esto es insoportable nos morimos de hambre y nadie tiene más poder que la Generalitat.



Vamos directos a otro conflicto sin retorno. pic.twitter.com/J2gVKXoIXi — Elite Taxi Bcn #1Vtc30Taxis (@Elite_TaxiBcn) June 29, 2020

"Esta mañana nos hemos reunido con el Instituto Metropolitano del Taxi y esta tarde nos juntamos las asociaciones para hablar. La problemática viene por dos motivos: falta de control e inclumplimeinto de compromisos que tuvieron en enero con nosotros. Tenemos a las VTC de Cabify paradas por todas las esquinas de la ciudad y nadie las sanciona", añade Tito Álvarez. Afirma que también el problema con empresas como Cabify, que sí sigue operando mediante las reservas en la aplicación es muy latente en el día a día.

Añaden que para ellos el asunto está, en gran parte, en manos de la Generalitat, al tener las competencias transferidas. "La máxima autoridad, que es la Generalitat, no puede tener a 8.000 taxis dando vueltas por la calle, con el riesgo que supone. Si no se remedia antes del lunes, se nos acaba el margen de diálogo", comunica el coordinador de UATAE en Cataluña. Otro de los puntos clave es que al volver a la actividad, los trabajadores del taxi no pueden acogerse a las prestaciones del Estado. Esta tarde las asociaciones concretarán nuevas acciones y cómo avanzar en sus objetivos.