El Edificio LUCIA de la UVA, primero en el mundo que recibe el certificado WHOSIE contra el contagio del virus

20M EP

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha puesto al Edificio LUCIA de la Universidad de Valladolid como "buena muestra de lo que suponen la inteligencia y el trabajo colectivo en Castilla y León", durante el acto en el que el inmueble ha recibido el certificado World Organization for Safety and Health in Indoor Environment (WHOSIE) de protección de edificios contra el contagio de virus, primero en obtener tal reconocimiento.