España no permitirá la entrada desde China y Marruecos hasta que no abran sus fronteras a los españoles

El Gobierno va a cumplir la recomendación que este martes han confirmado los países de la UE para reabrir sus fronteras a las personas procedentes de 15 países pero, entre ellos, todavía mantendrá las restricciones sobre dos de ellos. Por una cuestión de reciprocidad, España aún no abrirá sus fronteras a Marruecos y China, que mantienen cerradas sus fronteras.

"Con Marruecos y China, España seguirá la reciprocidad, se abrirán las fronteras cuando estos estados permitan la entrada a sus territorios", ha indicado este la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, al término de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

De momento, Marruecos ha decidido extender su estado de alarma hasta el 10 de julio, hasta cuando no se reabrirán sus fronteras. Rabat, además, ha cancelado este verano la Operación Paso del Estrecho, por la que cada año atraviesan unos tres millones de personas desde el norte de Europa para pasar sus vacaciones en sus países de origen, principalmente Marruecos y Argelia.

Por su parte, China mantiene cerradas sus fronteras a personas procedentes de la UE.

La UE acordó este lunes la lista de 15 países -entre los que no figuran Estados Unidos, Brasil, Rusia o México- desde los que estará permitida la entrada a territorio comunitario a partir de este miércoles, cuando reabrirá sus fronteras exteriores. Montero, sin embargo, ha precisado que no está previsto que en España no se reabran hasta el "2 o 3 de julio".

