Ana María Aldón luce su posado más sexi y reivindicativo

Los que acuden a Supervivientes aseguran que te cambia la vida. O, al menos, que le da un giro de 180 grados que hace que cambie la perspectiva de futuro de aquellos que prueban la experiencia.

Eso es lo que le ha pasado a Ana María Aldón. Habitualmente en un discreto segundo plano, la mujer de José Ortega Cano acapara ahora entrevistas y focos a su vuelta del reality.

Más segura de sí misma, con un cambio físico más que evidente y con ánimos reivindicativos. Así se muestra ahora la renovada Ana María Aldón. Y de ello hace gala también en las redes sociales.

Por eso, la andaluza ha publicado su posado más sexi hasta la fecha. En ella se la ve en el jardín con un veraniego y original vestido con una gran abertura en la pierna con la que presume de cuerpo.

Pero no solo es la foto, también lo que dice acompañando a la imagen. "Y al que no le guste, que no mire!!!", es el contundente mensaje que lanza la mujer del exdiestro.

Una publicación que está dando mucho de qué hablar entre sus seguidores, que alaban el riesgo y la naturalidad de la 'nueva' y rejuvenecida Ana María Aldón con adjetivos como "preciosa" o "guapa".