El Pleno aprueba el modificado presupuestario de 3,7 millones sin ningún apoyo de la oposición

En concreto, Torrelavega Sí se ha abstenido y PP, ACpT y Ciudadanos (Cs) han votado en contra de esta modificación, cuyo fin es adaptar el presupuesto, que se aprobó definitivamente el 11 de junio, a la nueva situación generada por el Covid-19. Así, incluye dotar a Servicios Sociales de 800.000 euros (300.000 euros para el Fondo Extraordinario de Alimentos y 500.000 para proyectos sociales) y con 600.000 euros las ayudas al fomento y mantenimiento del empleo.

Asimismo, se contemplan inversiones que a juicio del equipo de Gobierno también son "necesarias y generadoras de empleo", como la urbanización de las calles perpendiculares a Río Ebro en el Barrio Covadonga (con una partida de 728.000 euros); el ascensor panorámico de Nueva Ciudad (535.995 euros); la adquisición del edificio de la Cámara de Comercio de La Llama (761.248 euros); o el nuevo centro de mayores de La Inmobiliaria (35.000 euros).

En torno a un millón de euros de estas actuaciones irán con cargo al remanente de tesorería, y el resto serán modificaciones en proyectos y acciones que no se van a llevar a cabo o cuyas programaciones se van a ver reducidas, como los festejos del 125 aniversario de la ciudad.

En general, la oposición ha criticado que "no es el momento" de incluir partidas como la del edificio de la Cámara de Comercio y la del ascensor panorámico porque "no son una prioridad" en la situación actual.

Mientras, el equipo de Gobierno ha explicado que el edificio tiene valor patrimonial y servirá para desalojar a los trabajadores del Palacio Municipal para poder rehabilitarlo, además de que "es el momento" de adquirirlo por su precio de mercado. En cuanto al ascensor, ha defendido que es "de justicia" conectar a dos barrios de Nueva Ciudad que están separados y que es un "compromiso" electoral con los vecinos que "facilitará" el día a día de las personas con movilidad reducida.

Además, la oposición también ha lamentado que el modificado se financie "a costa de sacrificar el aparcamiento en altura", aunque PRC-PSOE ha asegurado que mantiene el "compromiso" de ejecutarlo a falta de determinar su ubicación, ya que mientras inicialmente se pensaba en la finca de La Carmencita, ahora se decanta más por el Mercado Nacional de Ganados.

El grupo más crítico en este aspecto ha sido ACpT, que ha sostenido que el equipo de Gobierno ha eliminado este proyecto por el convenio firmado entre el Ayuntamiento y SIEC, mediante el que el primero debe indemnizar a la empresa si habilita nuevas plazas de aparcamiento en la ciudad.

Así, ACpT, PP y Cs han votado en contra al considerar que se trata de un modificado "de andar por casa" y que no se adapta a las necesidades de la ciudad tras la pandemia, ya que de su cuantía total "solo 1,4 millones" van destinados a actuaciones frente al Covid.

Y en cuanto a esas acciones que sí son para abordar la crisis provocada por el virus, han señalado que el Cheque Resistencia para autónomos y empresas, dotado con 600.000 euros, debería contar con más presupuesto para poder atender la demanda, ya que tienen derecho a esa ayuda unas 3.000 entidades y "solo se va a poder dar respuesta a 600".

Por su parte, Torrelavega Sí se ha abstenido al estar de acuerdo con algunos aspectos del modificado pero al considerar que es "poco valiente" y que hay un "problema de gestión" en el Ayuntamiento, además de que ve "preocupante" que se sacrifique también el Centro de Emprendedores.

Sin embargo, PRC-PSOE ha visto "pocos argumentos en contra" del modificado y que las discrepancias "son más políticas que técnicas", tal y como ha dicho el portavoz regionalista y concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, que se ha quejado de que "todos piden" dotar con más dinero a algunas partidas, pero "ninguno dice de donde quitar, además de que ha negado que la retirada del presupuesto del parking en altura tenga que ver con SIEC.

Desde el PSOE, José Manuel Cruz Viadero ha añadido que se han mantenido algunas inversiones porque "crean empleo", pero que tampoco faltará "un solo euro" para atender a las personas desde Servicios Sociales.

SOTERRAMIENTO

Por otro lado, la Corporación ha rechazado una moción presentada por el PP para denunciar el "atropello" y "falta de compromiso" del Gobierno central y autonómico con el soterramiento de las vías a su paso por Torrelavega, en la que pedía instar a los Ejecutivos a condenar la "paralización" del proyecto y a exigir que se lleven a cabo los trámites necesarios, así como a consignar la partida para abonar la primera anualidad en los presupuestos de 2021.

Aunque toda la oposición ha apoyado la moción, no ha salido adelante porque el equipo de Gobierno ha votado en contra argumentando que el proyecto "no se ha retrasado" y "va por buen camino", además de que "políticamente ya no tiene marcha atrás" y está en manos de los técnicos.