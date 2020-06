Viva Suecia, Sidonie o Coque Malla entre los conciertos del ciclo 'Micro Palencia Sonora'

Se trata de una serie de actuaciones acústicas y con formatos "más íntimos y reducidos" gracias al apoyo de la concejalía de Cultura, que ha decidido mantener su aportación económica al festival 'Palencia Sonora' a pesar de finalmente, haber suspendido la edición del presente año tras trasladarla, inicialmente, al mes de septiembre, y a la Diputación que cede el coso gratuitamente.

Se trata de un "complemento perfecto" a la programación cultural del Ayuntamiento, como ha apuntado el alcalde de la capital, Mario Simón, durante su presentación este martes en la plaza de Campos Góticos, ya que a pesar de la Covid-19 "hay que seguir disfrutando de la cultura" sin que la pandemia sea un obstáculo y siguiendo todas las medidas de seguridad y recomendaciones sanitarias.

Algo en lo que ha incidido la presidenta de la Institución Provincial, Ángeles Armisén, quien ha manifestado que "que no haya fiestas no quiere decir que no se puedan celebra actos de manera segura" para apoyar al sector y no dejar un año vacío sin Palencia Sonora.

PROGRAMACIÓN

El festival arrancará el próximo viernes, 10 de julio, con la actuación, en acústico, de Viva Suecia. El sábado, 18 de julio, 'Micro Palencia Sonora' tendrá como protagonistas a Carlos Tarque y Ricardo Rupérez, componentes de la mítica banda de rock M-Clan.

Ya el viernes, 24 de julio, el relevo en la programación llegará de la mano de Kiko Veneno. Agosto dará la bienvenida a Celtas Cortos en una actuación programada sábado 1 de agosto. El directo del grupo vallisoletano dará paso, el 14 de agosto, a Sidonie.

Dos semanas después, el día viernes 29 de agosto, será el turno del malagueño Juan Gómez Canca, conocido con el nombre artístico de El Kanka, mientras que el 4 de septiembre, Miss Caffeina recalará en Micro Palencia Sonora en el marco de su Gira Unplugged 2020. La última de las citas será el 14 de septiembre y tendrá como protagonista a Coque Malla.

Los directos tendrán como escenario la plaza de Toros de Palencia y las entradas, a un precio de 20 euros, se pueden adquirir desde este martes en la página web del festival Palencia Sonora (