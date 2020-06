Pelayo Díaz abre las puertas de su armario por una buena causa: "Todo lo he llevado con mucho orgullo"

Con motivo de la Semana del Orgullo, muchosinfluencers se han sumado a la iniciativa creada por Vestiaire Collective que recauda fondos para la fundación STONEWALL Community Foundation a través de la venta de prendas de lujo de segunda mano. Uno de los que se han unido a esta campaña vendiendo parte de su vestidor por una buena causa ha sido Pelayo Díaz.

Para celebrarlo, el diseñador ha abierto las puertas de su armario para enseñar a sus seguidores (y posibles compradores) las prendas de grandes diseñadores que guarda como si fueran un tesoro.

"Me habéis pedido muchas veces un tour por mi armario, ¡y aquí está! No es un vestidor de ensueño pero tiene piezas con gran valor sentimental para mí. Y lo que es más importante: todas y cada una de ellas, desde faldas a bolsos, ¡los he llevado con mucho orgullo!", comentaba Pelayo.

El influencer ha querido comenzar con su pieza favorita, un Birkin 35 de Hermès de piel Epsom. Pelayo comienza explicando que estos bolsos nunca hay que guardarlos de pie porque pueden deformarse, y añade que lo guarda en una balda superior porque "si hay una inundación, mi favorito arriba del todo".

Pelayo mostrando su Birkin 35. pelayodiaz/INSTAGRAM

Continua repasando por encima otros de sus bolsos favoritos, como un bolso trenzado a mano de Bottega Veneta con sus iniciales, seguidos de otros de Diorde los modelosMontaigne y varios Saddle, que según cuenta, son sus modelos favoritos. Enseña un diseño en rojo y otro en oblique, el estampado logomaniaco de Dior.

Los bolsos de Pelayo de Bogetta y Dior. pelayodiaz/INSTAGRAM

Como no podía faltar, también cuenta con un 2.55 de Chanel, pero en un diseño muy original tricolor. En un primer momento fue un regalo por el 60 cumpleaños de su madre, pero al final se lo quedó él porque ella solo lo quería en negro.

Pelayo enseñando su 2.55 tricolor de Chanel. pelayodiaz/INSTAGRAM

Si hay algo que le apasiona, son los bolsos baguette. Este diseño creado a finales de los 90 por Silvia Venturini Fendi causó toda una revolución en la moda. Llamados así en referencia a la típica barra de pan francés que, como este bolso, suele llevarse debajo del brazo, se han convertido en un símbolo de la firma.

Tanto es así que Pelayo se ha hecho con cuatro de ellos, tres comprados a través de Vestiaire. Explica que le encanta combinarlos como hacía Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York, con ropa diurna.

Los cuatro bolsos 'baguette' de Fendi de Pelayo. pelayodiaz/INSTAGRAM

También cuenta en su colección uno de sus bolsos favoritos de Louis Vuitton diseñado por Nicolas Ghesquière, exnovio de Pelayo. Este diseño supuso una revolución en la moda ya que nunca se había hecho antes y ahora es considerado un clásico de la marca.

No puede faltar un Petit Chiquito en blanco de Jacqueamus y un mini bolso en color crudo de Loewe.

Los bolsos de Louis Vuitton y Jacquemus. pelayodiaz/INSTAGRAM

Según cuenta Pelayo, la organización que tiene en su armario es muy importante, ya que no busca guardarlo todo a lo loco, quiere que su armario cuente una historia, por eso guarda juntos a dos saddle de Dior muy especiales.

Uno de ellos es el saddle que John Galliano diseño para la marca en 1999, de done Maria Grazia sacó la inspiración para reeditarlo unos años después. Es un poco más grande que el modelo original y está hecho de nylon.

El otro es el saddle que diseñó Kim Jones para una de sus primeras colecciones de Dior Man. Se trata de un diseño más masculino que los otros con un estampado oblique y le gusta mucho porque la hebilla que tiene fue diseñada por Matthew Williams.

Los bolsos de Dior más especiales de Pelayo Díaz. pelayodiaz/INSTAGRAM

Para terminar con sus bolsos, muestra el icónico Lady Dior, llamado así por Lady Di. Es un bolso al que el diseñador tiene mucho cariño ya que, según dice, Lady Di fue una mujer que siempre le ha inspirado.

Otro bolso al que tiene mucho cariño es a un clutch de Alexander McQueen. "Ahora ya, como no entra el iPhone ni nada, lo tengo más como objeto preciado por los recuerdos que me trae, porque hice mi beca en Alexander McQueen”, comenta.

Bolsos de Dior y Alexander McQueen de Pelayo. pelayodiaz/INSTAGRAM

Según cuenta, todo lo que él enseña y se pone, lo lleva con mucho orgullo, aunque sean prendas o accesorios que no estén considerados "para hombre". "Algo te queda bien si lo sabes llevar. Si tu te ves bien y te empodera, estás por el camino correcto", comenta el influencer a sus fans.

A continuación comienza a mostrar lo que él suele llevar en su día a día, como camisas estampadas y varios pantalones entre los que se deja ver los jeans tie-dye de Alberta Ferretti, muy en tendencia este verano.

El asturiano comienza enseñando un conjunto de Versace inspirado en la icónica colección de Jungle Dressque tanto impacto causó con el vestido que llevó Jennifer Lopez en la alfombra roja de los GRAMMY en el año 2000 y que volvió a llevar casi 20 años después en uno de los últimos desfiles de la marca.

Pelayo Díaz con un traje inspirado en el 'Jungle Dress' de Jennifer Lopez. pelayodiaz/GTRES

También mostró su armario más formal y de noche donde guarda todos sus trajes y camisas. Entre esas prendas destaca la sudadera de Balenciaga que diseñó Nicolas Ghesquière, y una chaqueta que él mismo diseñó para Extreme Colecction que se agotó en una semana. Pelayo se enorgullece de ella porque influencers de la talla de Chiara Ferragni se hicieron con una.

Otra pieza a la que tiene mucho cariño es una chaqueta de tweed de Chanel que compró el mismo mes que falleció el entonces director de la firma, Karl Lagerfeld, siendo una de las piezas de su última colección crucero.

Otras prendas del armario de Pelayo de Balenciaga, suya y de Chanel. pelayodiaz/INSTAGRAM

Finalmente enseña su última adquisición que es un bolso de tweed de Chanel, algunos accesorios de Prada y pañuelos de Hermès con los que accesoriza sus looks y que guarda en una cómoda de colores.