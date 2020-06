Haro abrirá mañana sus piscinas recreativas de El Ferial

Toda la instalación estará supeditada a unos criterios degestión de seguridad e higiene que garanticen la máxima seguridad de los usuarios y estará sometida a restricciones de aforo.

La entrada se realizará de forma que quede controlado el aforo y se evitará la acumulación de personas con un acceso ordenando. En la entrada y zonas comunes se colocarán geles hidroalcohólicos para desinfección de manos de los usuarios. Asimismo, las distintas zonasquedarán balizadas con cartelería recordatoria de las medidas de seguridad e higiene, separación mínima, indicaciones de aforo máximo y zonas clausuradas.

Será obligatorio el uso de mascarilla en zonas comunes dentro de los edificios, así como en el exterior siempre que no esté asegurada la distancia de seguridad de metro y medio. No se permitirá el acceso a personas que presenten síntomas compatibles COVID-19 y aquellos usuariosque no respeten las normas básicas de prevención podrán ser expulsados.

Se mantendrán las puertas y ventanas abiertas para favorecer la circulación de aire en los locales cerrados y en las zonas de estancia de las piscinas se procurará la distancia de seguridad interpersonal entre los usuarios no convivientes, mediante señalización y/o marcas que facilitarán la ubicación de los usuarios y el posterior control por el personal. Todo será complementado por las indicaciones dadas por el personal de la instalación y a través de la megafonía y la cartelería.

Los enseres personales deberán permanecer dentro del perímetro de cada usuario o grupo de usuarios convivientes, no habilitándose taquillas, vestuarios (estarán cerrados) o duchas. Así mismo quedará permitido el uso de aseos y su ocupación máxima estará indicada en el acceso alrecinto. Se permitirá acudir con hamacas y sillas, así como toallas, esterillas o similar, siempre y cuando sea para uso exclusivo del usuario, que deberá llevarse al abandonar la instalación.

El servicio de limpieza se reforzará con la desinfección de las zonas comunes, de paso, así como barandillas, puertas, pomos, tiradores, mostradores y canceladoras de acceso, mediante mantenimiento de una limpieza continuada. Por su parte la zona de hostelería y restauración seatenderá conforme a las medidas de higiene y prevención establecidas para el sector.

La compra de entradas se realizará, de manera presencial, en las instalaciones de El Mazo, en las piscinas de El Ferial y se habilitará un punto de venta transitorio de refuerzo en el polideportivo.El horario de apertura será de 11,30 de la mañana a 20,30 de la tarde de manera ininterrumpida.

Los abonados activos tendrán preferencia a la hora de adquirir las entradas y podrán reservar con una antelación de tres días. Los no abonados podrán acceder a las piscinas, comprando el ticketcon un día de antelación o el mismo día hasta completar el aforo establecido. Se podrá consultar la existencia de entradas disponibles en el Facebook de Haro Deporte.