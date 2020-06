CCOO Baleares considera que el plan de prevención de riesgos para el próximo curso escolar "no tiene presupuesto"

Así se ha expresado CCOO sobre el plan presentado este martes por la Conselleria de Educación a los sindicatos. "Desde FE-CCOO consideramos que el servicio no cuenta con los recursos humanos ni económicos para implementar el plan", han indicado.

Según CCOO, el servicio de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) de los docentes tiene que atender un total de 393 centros educativos, 275 en la isla de Mallorca, 48 en la de Menorca, 61 en Ibiza y nueve en Formentera, en total a 13.078 trabajadores. El sindicato ha señalado que este es "un número excesivo para los recursos con los que cuenta" y ha asegurado que "el servicio está colapsado".

De acuerdo con CCOO, el servicio de prevención ha desarrollado un total de 13 sesiones sólo a los funcionarios en prácticas. En total se ha formado a 347 trabajadores en riesgos laborales y se les ha dado información sobre los sus derechos y obligaciones en materia preventiva.

Asimismo, la organización del servicio de prevención ha entregado por escrito la información de riesgos correspondiente y se les ha ofrecido la vigilancia de la salud.

"Desde la FE-CCOO creemos que esta formación inicial debe hacerse extensible a todos los docentes para poder implementar los planes de prevención, ya que consideramos fundamental que todos los docentes tengan formación específica en COVID-19", han apuntado.

CCOO RECLAMA UN PLAN ESPECÍFICO POR CENTRO

La FE-CCOO ha asegurado que es "necesario un plan específico centro por centro y una formación no sólo al coordinador de salud laboral y medio ambiente de estos, sino a todo los docentes para poder implementar correctamente el plan".

"No queremos que se olvide que los docentes no están formados en cuestiones sanitarias, no tienen competencia y las instrucciones están obligando a desarrollar unas tareas en la que no tienen formación, debido a esto es una necesidad que haya personal auxiliar técnico sanitario en los centros educativos", han destacado.

En este sentido, el sindicato ha preguntado sobre el presupuesto de este plan y ha recordado que en diferentes ocasiones se ha expuesto a la Conselleria la necesidad de construir nuevos centros para bajar las ratios, "un hecho que hoy por hoy es una necesidad ineludible frente la pandemia".

MÁS INVERSIÓN EN EDUCACIÓN

CCOO ha reclamado así a la Conselleria más inversión en educación y han insistido en la necesidad de aumentar el personal docente y de limpieza que requerirá este curso. "El 3'2% del PIB queda muy lejos del 5% que prometió este gobierno y aún más del 7% que recomienda la UNESCO", han remarcado.

"Falta dotación tecnológica en los centros educativos ya que no olvidemos que en esta crisis sanitaria los docentes hemos puesto nuestros recursos personales", han señalado. Asimismo, han solicitado que se haga efectiva la reducción horaria lectiva para Infantil y Primaria, de 25 a 23 horas lectivas y, en Secundaria a 18.

"Desde hace tiempo venimos reclamando la subida del 2% acordada, así como denunciar la falta de diálogo con los interlocutores que representan el colectivo docente que la Conselleria está demostrando. Por eso pedimos una Mesa de diálogo para tratar el II Acuerdo Marco para reivindicar la carrera profesional de los docentes equiparada al resto del funcionariado", han indicado.

Por último, han pedido la ampliación de las convocatorias de oposiciones hasta 2023 y un plan consensuado de formación permanente en innovación educativa para el profesorado.