Casal (Marea Galeguista) apela a construir "una nueva normalidad justa y sostenible" en Galicia

Casal ha apelado a su condición de abuelo durante el 'minuto de oro' con el que cada candidato ha cerrado su participación en el debate a siete organizado por la CRTVG este lunes, el único de esta campaña.

"Quiero dejar para mi nieta un país en el que sea feliz. En el que no se vea obligada a marcharse, como tuvieron que hacer mis hijos en su día. Un país en el que no tenga miedo de ir sola por la calle", ha manifestado Casal, que ha llamado a no caer en "la desesperanza" para "construir" una Galicia "que cuide del planeta".

"La Galicia que quiero para mi nieta no es diferente que la que queréis vosotros para vuestras nietas e hijos. Hagámoslo", ha cerrado Casal en un guiño al lema de campaña de Marea Galeguista ('Fagámolo').