Pino cierra el debate proclamando que Galicia tiene "mucho que ganar con un proyecto" como el de Ciudadanos

En su minuto de cierre en el único debate que tendrá lugar en la campaña electoral para los comicios del próximo 12 de julio, Beatriz Pino se refirió a los "meses muy duros" pasados en plena crisis del coronavirus.

Al respecto, reconoció que "la clase política no estuvo a la altura" y que los ciudadanos no tienen "la cabeza" en las elecciones, sino en superar la situación generada por la pandemia. "No te conformes, sal a votar sin miedo, pensando que los gallegos tenemos mucho que ganar", finalizó su intervención.