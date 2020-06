Debate electoral en Galicia: la oposición exige autocrítica por la gestión de la pandemia y Feijóo la acusa de demagogia

Los partidos de la oposición coincidieron en pedir autocrítica para reconocer errores en la gestión de la crisis del coronavirus al presidente de la Xunta de Galicia y candidato a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, que les replicó acusándoles de "demagogia", en el debate electoral a siete para las elecciones gallegas del próximo 12 de julio, que acogió este lunes por la noche la Televisión de Galicia (CRTVG).

Feijóo reprochó a los partidos de la oposición que intentan "reescribir la historia" y que algunos resumen la pandemia en "que el Gobierno lo hizo todo bien y la Xunta todo mal", algo que considera que "no es verdad" pero además, tampoco es "justo" para los trabajadores sanitarios y sociales.

"Si tuvieran que gestionar la pandemia no hablarían con tanta ligereza y con tanta demagogia", concluyó, en respuesta a las críticas que ha recibido durante el primer bloque del debate, dedicado a Galicia y la gestión de la COVID-19.

Feijóo se enzarzó en un pequeño rifirrafe con el candidato del PSOE, Gonzalo Caballero, a este respecto, al negar el socialista que Galicia fuese la primera comunidad en establecer el cierre de los colegios ante la pandemia.

La candidata del BNG, Ana Pontón, fue la primera en instar a Feijóo a "reconocer errores" y reprochó al presidente gallego que después de tanto criticar al Gobierno central él mismo haya caído en la "improvisación" ante los rebrotes del coronavirus en la comunidad.

Residencias y privatizaciones

Pontón, que ha insistido en que su primera decisión será un acuerdo para la reconstrucción tras la pandemia, pidió a Feijóo "humildad" y criticó "la privatización" que ha llevado a un sistema sanitario "precarizado", también en las residencias de ancianos.

Por su parte, Caballero criticó que "no hubo anticipación" en la adopción de medidas por parte de la Xunta y la improvisación, por lo que cree que Feijóo no puede ponerse "ninguna medalla" a este respecto.

Aparte de defender la gestión del Gobierno central ante el coronavirus, Caballero dirigió sus críticas al PP en Madrid porque cree que ha entrado en una "irresponsabilidad" al "unirse a la ultraderecha" para poner en "riesgo" la desescalada, por no haber apoyado los últimos decretos del estado de alarma.

"El Gobierno nos dejó solos", afirmó Feijóo, en referencia a las residencias de mayores ante el coronavirus, que situó como el principal problema en esta pandemia, porque cree que pese a tener el mando único una Vicepresidencia de Asuntos Sociales "se desatendió" de estos centros.

Aún así, recurrió adatos para asegurar que la incidencia de la pandemia en las residencias en Galicia fue menor que en el resto del Estado, con un 44% de mortalidad, frente al 69% a nivel estatal.

El candidato de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, reclamó a Feijóo que reconozca los recortes que realizó en la sanidad y que el problema con las residencias son las "privatizaciones", e insistió en centrarse ahora en lo que hay que hacer para que esto no vuelva a suceder.

Para el candidato de Marea Galeguista, Pancho Casal, Feijóo es un "nefasto gestor" y ha dado "una patada" a algunos de los profesionales sanitarios que plantearon reclamaciones durante la pandemia. Casal criticó también la privatización de la salud y advertir que "no se puede hacer negocio con las residencias".

La candidata de Ciudadanos, Beatriz Pino, consideró que los políticos tienen la obligación de "pedir disculpas" por su comportamiento ante la pandemia, al haber estado "gritando y faltándose al respeto" y se comprometió también a alcanzar un acuerdo para la reconstrucción.

Desde Vox, el candidato del partido por A Coruña, Ricardo Morado -el único que habló en castellano- reprochó que ante esta crisis económica los gobiernos han sido "incompetentes, cuando no criminales", y dijo de que la sanidad se gestiona mejor de manera centralizada que "en los reinos de taifas".

Pactos

Por otra parte, los representantes de las distintas fuerzas de izquierda que participaron en el debate evidenciaron su disposición a unirse en un gobierno progresista si los gallegos les dan su aval en las urnas el próximo 12 de julio; mientras que Núñez Feijóo insistió en una de sus máximas de campaña: será él o un "multipartito".

"Yo propongo un Gobierno unido. Todos quieren ser presidentes y resulta que Galicia necesita un Gobierno unido, un presidente no secuestrado. Lo que quiere Galicia es experiencia, no experimentos. Lo que necesitamos es unirnos para que no se fracture la sociedad y ese es mi objetivo y lo volveré a intentar: si me dan la fuerza suficiente para gobernar, gobernaré para todos", sentenció Feijóo.

El presidente gallego buscó distanciarse de Ciudadanos y de Vox, que a su vez trataron de llevar a su terreno el debate insistiendo reiteradamente en que sus rivales debían condenar la "violencia" que -aseguró Ricardo Morado- sufren los del partido de Santiago Abascal en sus mítines.

Tanto el candidato socialista, Gonzalo Caballero, como el representante de Galicia en Común-Anova Mareas, Antón Gómez-Reino, insistieron en que si hay movilización puede haber un Gobierno "progresista" tras el 12.J. Caballero subrayó que el PSdeG debe liderar esa mayoría progresista, como también reivindicó Ana Pontón (BNG).

Por su parte, Pancho Casal (Marea Galeguista) dio por hecho que apoyará cualquier proyecto progresista, al tiempo que avanzó que a su formación no le interesa estar en ningún gobierno y que lo relevante es que en el Parlamento haya representantes de un partido "sin ataduras" desde Madrid.