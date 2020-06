Simón: "Pretender que nuestras fronteras estén blindadas es de locos. Ni nosotros ni nadie"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, (CCAES), Fernando Simón, ha advertido este lunes de que pretender que las fronteras españolas estén blindadas ante la entrada de casos de COVID-19 procedentes de otros países es de "locos" y ha insistido en que ningún país puede conseguirlo. Los estados, ha recalcado, solo pueden aspirar a reducir el riesgo "de una forma lógica y sensata".

"Pretender que nuestras fronteras están blindadas contra la entrada de casos, ni locos. Ni nosotros ni nadie, y que nadie pretenda que eso se puede hacer. No se puede conseguir, se puede reducir ese riesgo hasta un cierto punto. Y hay que reducirlo de una forma lógica y sensata", ha asegurado en la rueda de prensa bisemanal que ofrece para comentar los datos epidemiólogicos en España.

En este sentido, ha incidido en que no se puede invertir lo que no se tiene en "un control de fronteras férreo" y ha recalcado que es muy complicado garantizar que una persona no está contagiada, aunque haya llegado con una PCR negativa hecha en origen. Asimismo, ha puesto en entredicho la conveniencia de realizar este tipo de pruebas en el aeropuerto de destino, pues el resultado depende de la calidad de la muestra y deberían hacerse muchas en poco tiempo.

Además, ha destacado la importancia de los "sistemas extra" que se vayan aplicando, como la restricción de la entrada de viajeros procedentes de países con alta incidencia, las fichas de vigilancia, de detección, el control de los contactos... e incluso otras medidas como el distanciamiento o el uso de mascarillas.

El epidemiólogo también ha enfatizado que el volumen de personas que van a llegar a España este verano va a ser mucho menor que otros años y que algunos de los brotes ya registrados están asociados a casos importados. "Cuánto no hemos podido identificar, no lo sabemos. No parece mucho, porque no se ha detectado mucha transmisión comunitaria, pero no podemos estar seguros", ha dicho.

El control es "poca cosa"

Simón ha respondido así a la presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, María del Mar Faraco, que ha calificado este lunes de "poca cosa" el control que se lleva a cabo para detectar casos de coronavirus en los aeropuertos y ha considerado que no va a impedir la entrada de personas asintomáticas procedentes del extranjero.

Los tres controles establecidos por el Gobierno para la detección de casos -documento a cumplimentar, toma de temperatura y diagnóstico a ojo- no es que sean "suficientes o no suficientes", sino que "son poca cosa, un pequeño control", ha afirmado Faraco, que ha lamentado que estas medidas "no van a impedir la entrada de personas con coronavirus, sobre todo asintomáticas o presintomáticas".