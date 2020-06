Beatriz Luengo rememora UPA Dance con una versión lenta de 'Sámbame' y cuenta que ese tema "fue un trauma" para ella

15 años después de terminar la serie Un paso adelante, Beatriz Luengo, una de sus protagonistas, sigue siendo todo un éxito en el mundo de la música. La madrileña ha estado nominada a los Latin Grammy y ha compuesto temas para numerosos artistas de renombre. Además, ella continúa su carrera como solista. Sin embargo, aunque está orgullosa de su pasado en la serie de Antena 3, este domingo confesó un "trauma" que tenía.

La cantante lo hizo con motivo del día del Orgullo LGTBI, pues el colectivo tiene mucho que ver en su historia. Luengo publicó un vídeo en Instagram cantando una versión lenta de Sámbame, el exitoso tema de UPA Dance que no volvió a cantar en mucho tiempo.

"Durante muchos años, Sámbame fue un trauma para mí, y creo que es la primera vez que hablo de esto abiertamente", comenzó. "No fue un trauma la serie [...] Ha sido un orgullo para mí desde siempre".

"Esta canción en concreto me hacía sentir avergonzada, supongo que por mi inmadurez o por dejar que me afectaran los comentarios despectivos que me han hecho como músico al hacer referencia a ese momento de mi carrera", explicó. "Nunca la he cantado en ningún concierto, perdí mil oportunidades al principio de mi carrera como solista por mantener este tema al margen".

La actriz y cantante añadió que pedía por contrato no tener que hablar de esta canción con la prensa, pero de repente llegó ese "maravilloso colectivo" al cual ama "con locura": "Empezaron a hablarme con el amor que solo los humanos libres de alma y de etiquetas pueden ver el mundo. Desde sus ojos durante todos estos años he reaprendido esta canción".

"Me habéis ayudado a superarme y no tengo cómo agradecéroslo", escribió. "Y es que en vuestra lucha por ser quien sois habéis luchado por quienes somos los demás". Y la artista concluyó con un "Feliz día del orgullo LGTBI y gracias por existir".