Ferre, indignado al enterarse de la nueva mecánica de 'La casa fuerte'

En su tercera semana, parece que La casa fuerte, el nuevo reality de Mediaset, se va construyendo y definiendo poco a poco. Ahora, la mecánica ha cambiado un poco ya que hay asaltos cada jueves y domingo, algo que los concursantes no entendieron bien y que ha molestado a algunos como Ferre.

Las pruebas que realizan durante las galas resultan en un televoto entre la mejor pareja de los Asaltantes y la peor de los Residentes, algo de lo que están exentos los concursantes inmunes. Pero ahora, estos enfrentamientos ya no son solo los jueves.

Tras un segundo asalto en la misma semana ganado por Yola y Leticia y perdido por Maite y Cristian, el resto de parejas se jugaron sus habitaciones en una prueba en la piscina. De los Residentes, los peores fueron Ferre y Cristina, e incluso en la última ronda el onubense prefirió no competir porque ya era evidente que ellos habían perdido.

Tiene razón Ferre cambian las reglas de dos días al otro #SomosLaAudiencia28Jpic.twitter.com/syZAjBYOIl — 🇵🇷@lebiram🇵🇷 (@lebiram34980787) June 28, 2020

Poco después, Sonsoles Ónega le preguntó a qué se debía su aparente indignación y si era por haber quedado último en la prueba. "No me enfadé por perder, lo que pasa es que si somos inmunes el jueves... pues me cabreé cuando me enteré ayer de que ya no lo éramos", explicó Ferre, que junto a su novia Cristina había resultado inmune el pasado jueves.

"Erais inmunes para el asalto que tuvisteis el jueves, ¡no para toda la vida!", respondió la presentadora. "Vale, será un fallo mío, disculpa. Solo quería dejar claro que no me enfado por perder el juego", continuó Ferre. Aun así, lo sucedido fue que él pensaba que el reality continuaba con la mecánica habitual, pero Jorge Javier Vázquez informó del cambió repentinamente el jueves.