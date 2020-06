Cuenca (PSOE) denuncia que el Ayuntamiento "no ha cumplido" con los hosteleros

Cuenca ha señalado en una nota de prensa que el Ayuntamiento "informó que devolvería la tasa de terrazas y de basura cobrada indebidamente durante el periodo del estado de alarma, sin haberlo hecho cuatro meses después".

Para el exalcalde socialista, la actitud del PP y Cs es de absoluto "ninguneo y desprecio, con una falta de capacidad de reacción para impulsar el sector que es insultante y injustificable".

Así, Cuenca ha detallado que "desde el primer momento tuvo que ser el Grupo Socialista el que activara una serie de medidas para echar una mano a las familias".

Además, según ha agregado, "ha tenido que ser el PSOE el que haya logrado un plan anticrisis con el pacto de presupuestos, provocando que el bipartito espabile y ponga sobre la mesa medida, y ahora, de nuevo, tenemos que ser nosotros los que denunciemos el maltrato que el gobierno de Granada infringe a los sectores económicos más dañados por esta pandemia como es la hostelería a la que está fulminando a impuestos que prometieron devolverían".

"El bipartito, a pesar de anunciar que no pasaría la tasa de basura industrial, lo está haciendo y aún no ha procedido a la devolución de la parte proporcional al tiempo de cierre. También se comprometió a reducir la parte proporcional de la tasa de terrazas, no solo no lo ha hecho, sino que también ha cobrado la ampliación que algunos bares han llevado a cabo, a pesar de que el gobierno anunció que se lo permitiría", ha puntualizado.

Al respecto, el edil socialista ha añadido que "esta circunstancia le recuerda a lo que denunciamos hace un par de semanas en la calle Palencia, donde el gobierno de PP y CS ha colocado zonas de carga y descarga en la puertas de los bares, impidiendo que puedan poner sus terrazas algo que, en estos momentos, sería un balón de oxígeno fundamental".

Así, Cuenca ha exigido al bipartito que "se siente ya con los hosteleros granadinos y que se ponga a trabajar de una vez por todas, ejecutando los compromisos que adquirió y que son, en estos momentos, la única posibilidad para que cientos de familias puedan sobrevivir".

Para el portavoz socialista, "es lamentable que el gobierno de Granada de la espalda a quienes tienen que salir adelante, justo en el momento que más lo necesitan", a la par que ha subrayado que "está tan debilitado por las luchas internas, que es incapaz de dar respuesta a los sectores granadinos que más lo necesitan".