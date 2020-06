Podemos reclama la reapertura de las taquillas de ALSA

"No es admisible que se use la pandemia como una excusa para dejar abandonados a los viajeros de las estaciones de autobús asturianas, con falta de servicios, de atención y retrasos", han dicho desde Podemos. Afirman que en las estaciones no hay taquilleros ni persona responsable que pueda ofrecer información, de tal forma que los viajeros han de adquirir el billete en máquinas expendedoras "complicadas" y que "dan muchos problemas, ya que se termina habitualmente el papel de impresión y no hay nadie para reponerlo".

"Urge la apertura de las taquillas de venta de billetes, porque este cierre se está cebando especialmente en las personas mayores, que muchas veces no saben utilizar las máquinas y no hay personal", ha dicho Ripa.

Podemos ha registrado una solicitud de información al Gobierno asturiano del montante de subvenciones recibidas por ALSA durante los últimos 5 años tanto de forma directa, como dentro del Consorcio de Transportes y, en especial, durante la pandemia.

Ripa también ha solicitado la recuperación del 100% de los servicios. "Hay que recordar que el Principado otorgó 2 millones de euros el pasado mes de marzo a las compañías de autobuses con concesiones de líneas de transporte regular", ha comentado.