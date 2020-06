Comencen les obres per a col·locar el nou paviment de la plaça de l'Ajuntament de València

Les obres per a col·locar el nou paviment de la plaça de l'Ajuntament de València, un nou asfalt polit de color rogenc amb caràcter antilliscant, han començat aquest dilluns i està previst que es prolonguen durant les pròximes sis setmanes. Així, es calcula que els treballs estiguen finalitzats a mitjan agost.

L'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, i la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha visitat aquesta jornada la plaça per a conéixer l'inici d'aquestes tasques, que formen part del projecte de conversió en zona de vianants provisional de la plaça de l'Ajuntament. Els responsables municipals han destacat que aquest s'ha convertit en "un espai públic recuperat per a la ciutadania".

Joan Ribó ha manifestat que aquestes obres s'emmarquen "en la política municipal d'aconseguir una ciutat més amable per a vianants, saludable i sostenible", mentre que Sandra Gómez ha apuntat que amb la intervenció que arranca aquest dilluns "es reforça la imatge de peatonalització de l'espai".

Les primeres actuacions estan desenvolupant-se en la zona central de la plaça amb la finalitat de recuperar la llamborda. D'aquesta forma, han ressaltat, "continua avançant la transformació de la plaça per a reordenar aquest espai després de les primeres actuacions de peatonalització provisional".

En aquesta intervenció està prevista l'ampliació de les voreres i zones per als vianants amb un paviment decoratiu d'asfalt polit de sis centímetres amb àrid rogenc com "una de les transformacions més significatives de la plaça". L'elecció d'aquest material "ha tingut en compte la correcta integració del nou paviment en l'entorn per als vianants ja existent".

La inversió prevista és de 564.940,35 euros. Amb aquestes actuacions es "reasfaltaran 7.600 metres quadrats de les noves zones per als vianants de la plaça de l'Ajuntament". Sandra Gómez ha insistit també en el caràcter d'aquestes actuacions públiques com a "motor econòmic de la ciutat", tenint en compte que per a dur-les a terme l'empresa encarregada "recuperarà 25 treballadors".

"Nyap" per al PP

Pel seu costat, el regidor del PP Carlos Mundina ha criticat el "nyap" de l'executiu local que conformen Compromís i PSPV i la seua "descoordinació" respecte a les obres de peatonalització de la plaça de l'Ajuntament "que fan a mig fer el regidor de Mobilitat, Giuseppe Grezzi (Compromís), i la regidora d'Urbanisme, Sandra Gómez (PSOE)".

"Hui han començat a desfer part del realitzat. Han començat a desmuntar els maceters que va col·locar Grezzi fa menys d'un mes per a poder asfaltar de roig la plaça i convertir-la en la 'Plaça roja de Ribó'", ha assenyalat Mundina. L'edil ha enviat una nota interior a la delegació de Desenvolupament Urbà per a preguntar "si aquest nyap de desfer el realitzat, col·locació de maceters, va a tindre un nou cost per a les arques municipals".

"Açò demostra la falta de coordinació entre Grezzi i Gómez, que han realitzat fins a tres contractes diferents per al disseny de la plaça, dos per part de Grezzi i un de Gómez. O no es parlen o cadascú va a la seua en una obra que està generant el rebuig ja de comerciants, hostelers i veïns, així com d'experts en arquitectura i disseny", ha exposat el representant del PP.