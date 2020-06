La Generalitat y Moventis promocionarán la Costa Brava (Girona) en Catalunya

La campaña tiene por objetivo fomentar la movilidad en transporte público, el turismo de proximidad y la marca Costa Brava dentro de Catalunya, y para ello una flota de 20 autobuses de Moventis recorrerán la comunidad con el mensaje 'Te esperamos con ilusión. Ven a la Costa Brava' y luciendo imágenes icónicas de los municipios gerundenses participantes en la campaña, ha informado el Govern en un comunicado.

Y es que esta campaña cuenta con el apoyo del Patronato de Turismo de la Costa Brava y una veintena de municipios: Cadaqués, Calonge, Castell-Platja d'Aro, Castelló d'Empúries-Empuriabrava, Port de la Selva, L'Escala, Llançà, Lloret de Mar, Palafrugell, Palamós, Pals, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Torroella de Montgrí-l'Estartit, Tossa de Mar, Girona, la Bisbal d'Empordà y Figueres.

El conseller ha destacado que con esta campaña se hace un llamamiento al turismo local: "Todos estamos a punto para recibir a estos turistas. Los ayuntamientos como destinatarios, la Generalitat como garante de la movilidad y los puertos también, de cara al turismo náutico y deportivo. Todo esto ayuda a reactivar Catalunya".

Calvet ha recordado que en 2019 se consolidó el turismo de cruceros con más de 50.000 cruceristas y 50 escalas que tuvieron un impacto superior a los cuatro millones de euros: "Las cifras de este año no serán buenas, pero esto no quiere decir que cedamos y no trabajemos. Nos estamos preparando para el año que viene, cuando organizaremos en la Costa Brava la conferencia Med Cruise".