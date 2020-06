La 'youtuber' Selena Milán confiesa que es trans: "Me he dado cuenta de que tenía muchos prejuicios sobre mí misma"

La youtuber Selena Milán se convirtió en tendencia este domingo 28 de junio, mismo día del Orgullo LGTBI, por su valiente y aplaudida declaración en su canal: "Soy Selena Milán y soy una chica trans".

"Ya por fin me puedo declarar abiertamente mujer trans", dijo con una sonrisa en la boca y con aparente rostro de felicidad por haberlo contado. La joven canaria, que acumula más de 530.000 suscriptores en YouTube, sorprendió a sus fans con este vídeo en el que contó su historia y los motivos que la llevaron a no hacerlo hasta ahora.

Según explicó la influencer, a los 10 años se lo confesó a su familia y 5 años después comenzó su transición. "Con 15 años quise tomar el paso de contárselo a mi círculo [...] Me puse delante de toda la gente de mi clase, que lo había hablado con mi profesora, y con una carta lo conté", contó y añadió que todos recibieron genial su confesión.

Tal y como narró en su vídeo, ahora, con 20 años, ya lleva 5 años en hormonas, ha completado su transición y ya está operada. "El orgullo es mi fiesta favorita porque es el espacio que se nos da a las personas que hemos estado invisibilizadas, que hemos estado oprimidas siempre, y es nuestro momento de que se nos escuche y de tener nuestra día, de sentirnos orgullosos de quién somos", argumentó.

Entonces, Selena Milán continuó justificando el porqué no lo había confesado antes: "Para empezar, tengo que decir que la decisión de contar quién soy, mi condición o cualquier otra cosa que sea de mi vida es solo mía". "Yo cuando empecé en YouTube sabía que si tiraba por el 'soy trans' la gente iba a ver mis vídeos solamente por el morbo de decir 'es trans, parece una chica'... Soy una chica, ¿sabes?", continuó.

"No quiero desprestigiar a las chicas que lo han dicho desde un principio, gracias a todas por visibilizarnos. Pero yo quería que se me conociera a mí, que si me veías, me vieras a mí. Que si te reías, te rieras conmigo. No quería que vieras una etiqueta", explicó la youtuber.

Lo único que ha cambiado en mi vida es que ahora voy a luchar por nosotres con mucho más coraje, gracias por todo y que viva el orgullo zorras 💙💖🤍💖💙#OrgulloLGTBI — Selena Milán 🦊 (@selmilan) June 28, 2020

"Para mí, ser trans es algo añadido a mi vida como que soy Acuario y como me encanta el chocolate, es algo de mí, no es todo yo", se justificó. "Vi un documental y me di cuenta de que yo tenía muchos prejuicios sobre mí misma porque la sociedad me había implantado un miedo que no debe existir".

Como desgraciadamente, a esta sociedad aún le queda mucho por avanzar, Milán también ha recibido amenazas de gente que quería "sacarla del armario" sin ninguna potestad. E incluso añadió que ha recibido amenazas de influencers.

Por todo esto, optó por no contarlo hasta este domingo, pero aclara que "no es porque se avergonzara": "No lo he dicho porque quiero que se quiten estereotipos".