'La Hacienda Encantada' "cimenta" el plan de apoyo a cultura en La Rinconada, con 50 eventos en verano

El Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) ha presentado este lunes el cartel del programa de verano, que tendrá lugar del día 20 al 31 de julio y con artistas casi en su totalidad del municipio, como primer evento de una "batería que contempla solo en esta época estival" en torno a 50 actividades.

Los espectáculos se retransmitirán vía 'streaming' y las entradas se canjearán por un kilo de alimentos para los sectores que peor lo están pasando con la pandemia del coronavirus, informa el Consistorio en un comunicado.

La delegada de Cultura, Raquel Vega, ha señalado la necesidad de "devolver a la cultura lo que nos ha dado durante los días de confinamiento, reinventándose a través de alternativas telemáticas si la alerta sanitaria obligara a suspender la programación", al tiempo que se ha referido a que en este periodo se movilizarán 50.000 euros para inyectar liquidez al sector y que se trabaja en un plan director plurianual que invierte en dotaciones culturales en torno a siete millones de euros.

"Estábamos muy tranquilos porque el Ayuntamiento de La Rinconada hace bandera de la cultura y sabíamos que encontrarían la fórmula para que pudiéramos actuar", ha afirmado el director de la compañía Aura Flamenca, David Sálezmar, una de las que estará en escena en 'La Hacienda Encantada'.

El día 20 de julio comenzará una nueva edición de este programa cultural al aire libre plenamente consolidado, que nacía como propuesta para combatir en un entorno único las calurosas noches estivales y que, tras la pandemia, "refrenda la apuesta municipal por la cultura, con todas las medidas de seguridad necesarias, y por los artistas locales, dentro del plan de apoyo a la cultura de La Rinconada".

Este verano se movilizará en torno a 50.000 euros, que supondrán una inyección directa para el sector. Como ha destacado la edil, "este municipio siempre se ha caracterizado por su apoyo a la cultura, tanto a los artistas como en lo que a programación se refiere y, en un momento difícil por la crisis del coronavirus, vamos a seguir apostando por ella".

Además de la 'Hacienda Encantada', la delegada municipal ha destacado Jarilla Estival, el cine de verano e "iniciativas que se trabajan, junto a la Peña 'El Búcaro', referentes al flamenco". Así, desde el día 6 de julio se podrán recoger las entradas canjeables tras la entrega de un kilo de alimentos no perecederos. De igual modo, durante la celebración de los espectáculos se habilitarán huchas destinadas también al Banco de Alimentos.

El primer espectáculo será un concierto de Fali Pipió y Vicky González bajo el título de 'Sofa's songs', el día 20 de julio, a partir de las 22,00 horas. Durante esa primera semana, a la misma hora, se sucederá la música de Andrés Iwasaki, uno de los ganadores del concurso 'Factoría Creativa se queda en casa', con el título 'Dándole gracias a tantos', el martes, 'Yee Haw', un espectáculo circense para toda la familia de 'La Banda de Otro', el miércoles, la presentación del último trabajo discográfico de 'La Dstylería', que han llamado 'Claridad', el jueves, y 'El diario del Señor Utterson', un espectáculo de la compañía local Aura Flamenca, que tendrá lugar el viernes.

La segunda semana, empieza el día 27 con la música de Juan Niebla y su disco 'El Rock & roll ha muerto', para seguir el martes con el espectáculo 'Princesas de verano', de la Banda Municipal de Música Cristo del Perdón, el miércoles, con la música del otro ganador de 'Fractoría Creativa se queda en Casa', Gus Bernal, que presentará 'Where you soul was born', el jueves, con la exhibición de 'Añejo', el espectáculo de danza de Isaac Tovar, y el viernes con el concierto de 'Lobo y los Coyotes', bajo el título 'Rock Stars'.

Durante las dos semanas, 'Nómadas, artistas en movimiento', del Centro de Artes Escénicas y Visuales de La Rinconada, representarán varias piezas teatrales a la finalización del espectáculo en la zona de césped de la Hacienda Santa Cruz. Se trata de espectáculos que ya grabaron en vídeo y difundieron durante el estado de alarma, lo que supone también, un homenaje a su labor durante los momentos más duros de la pandemia. Estas piezas se han agrupado bajo el título de 'Distancias'.

La delegada ha destacado el concepto 'Cancelaciones 0', en referencia a buscar alternativas para que los espectáculos se realizan de forma telemática, en el caso de que un hipotético repunte del Coronavirus obligara a suspender el evento de manera presencial.

Por último, la edil ha subrayado que están trabajando en otras líneas de apoyo al sector, "como subvenciones extraordinarias para colectivos" así como que se han puesto a disposición de las compañías para trabajar la formación tecnológica de cara a abrir nuevos canales de actuación. "Vamos a potenciar los concursos, mantenemos el bono joven, redes de colaboración cultural. Además, se ha amplliado la oferta a otro tipo de eventos como las artes plásticas, la gastronomía a través del museo, el trabajo en el Cerro Macareno y dotaciones culturales como el Antonio Gala y la Plaza Factoría Creativa", ha añadido.