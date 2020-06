La UE activa el último paso para acordar este lunes que el 1 de julio solo se pueda entrar en su territorio desde 15 países

La UE ha reactivado este lunes el último paso para intentar alcanzar un acuerdo sobre la lista de países desde los cuales estará permitido entrar en su territorio a partir del 1 de julio, cuando abrirá sus fronteras exteriores. La Presidencia rotatoria de la UE, que este semestre recae en Croacia, ha iniciado el llamado "procedimiento escrito" que busca que todos los Estados miembros den su visto bueno a una lista donde solo figuran 15 países desde los que se permitirá la entrada. Se espera que entre ellos no estén Estados Unidos y Rusia, por su elevado número de contagios actuales, ni China, por una cuestión de reciprocidad, porque de momento no permite la entrada de ciudadanos europeos en su territorio.

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha confirmado este lunes que existe una "lista corta" desde los que el 1 de julio se podrá viajar a la UE. Según ha dicho, en su elaboración no ha influido la "diplomacia" sino cuestiones sanitarias, siendo uno de los criterios claves cómo es la situación actual de la pandemia en ellos. También se ha tenido en cuenta, ha dicho, la "fiabilidad" de los datos o la tendencia ascendente o descendente de la Covid en cada uno de los países.

Según la lista que se ha difundido este lunes, los países desde los que sí se podrá viajar a la UE a partir de este miércoles son Australia, Argelia, Canadá, Corea del Sur, Georgia, Japón, Marruecos, Montenegro, Nueva Zelanda, Serbia, Tailandia, Túnez, Uruguay, Ruanda y China. No obstante, Marruecos y China aún están pendientes de otro factor que está teniendo muy en cuenta la UE: la reciprocidad, es decir que de la misma forma que sus ciudadanos puedan viajar a Europa, los europeos puedan viajar a sus territorios, algo que de momento no ocurre. Por ejemplo, Rabat no abrirá sus fronteras hasta el 10 de julio.

González Laya ha precisado que se trata de un primer contingente de países y que la lista se irá actualizando y ampliando "progresivamente" en función de la evolución de la pandemia. Por lo mismo, también ha puntualizado que la UE se reserva la decisión de "dar marcha atrás si se ven rebrotes o aumentan los casos de contagio" en los países que tengan luz verde ahora.

EEUU, Rusia y Brasil, excluidos

La semana pasada, se barajaron umbrales de 100 o 50 contagios por cada 100.000 habitantes pero, según ha indicado la ministra en una entrevista en La Ser, finalmente se ha impuesto un criterio mucho más restrictivo que impedirá que lleguen a la UE personas de países donde se registren más nuevos casos que en los países europeos. En los últimos días, el ratio de contagio en la UE ha sido de una medida de 16 casos por cada 100.000 habitantes.

"Ha habido bastante claridad entre los Estados miembros de ser muy precabidos en la primera apertura de fronteras exteriores", ha dicho González Laya, que ha precisado que la UE considera "países seguros" a aquellos que están "a la par o por debajo de la media de nuevos casos registrados en la UE".

Este criterio confirma que Estados Unidos, Brasil o Rusia no estarán en este primer permiso para entrar en la UE, dado que los tres están en cifras de contagios mucho más elevadas. Según ha dicho González Laya, toda América, "de norte a sur", se encuentra en una situación en la que todavía no se ha alcanzado el pico de la epidemia. La ministra española ha negado presiones para admitir a Estados Unidos en la lista que debe aprobarse este lunes o a más tardar este martes, ha dicho. "Si las ha habido no las he recibido", ha dicho.

La entrada desde Rusia, por su parte, era el motivo por el que Grecia se ha convertido en uno de los países que más permisivos estaban dispuestos a ser para autorizar el paso a una buena parte de sus turistas internacionales. A pesar de que el turismo representa el 16% de su PIB, fuentes diplomáticas aseguran que España no ha estado en ningún momento en este grupo y ha buscado en todo momento la seguridad sanitaria.

Decisión final

El lanzamiento de este procedimiento escrito llega después de un fin de semanas de consultas entre los Estados miembros, toda vez que sus embajadores permanentes no lograran alcanzar un acuerdo el viernes pasado. El tiempo apremia porque el 1 de julio es el día fijado para que la UE reabra sus fronteras exteriores, aunque lo hará de manera muy limitada, solo a 15 países de momento, según el acuerdo base sobre el que la Presidencia croata busca ahora la unanimidad de los Estados miembros.

La decisión no requiere un acuerdo unánime, pero Croata quiere que lo sea. También otros gobiernos europeos, como España, ya que si un país decidiera no obedecer las indicaciones comunitarias, ciudadanos de países a los que no se permita la entrada podrían viajar libremente dentro de la UE con solo llegar a un puerto de un país que se haya salido del acuerdo.