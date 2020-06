Cultura.- Sant Miquel dels Reis reobri les visites de cap de setmana i festius amb reserva prèvia

Segons ha informat la Generalitat en un comunicat, a causa de les condicions de seguretat i higiene per a evitar el contagi de la Covid-19, s'ha establit que l'aforament de les visites siga de 20 persones per torn, que els assistents acudisquen amb mascareta i que respecten la distància física de seguretat.

Els horaris per a les visites són dissabtes i diumenges en dos torns: a les 12.00 hores en valencià i a les 13.00 hores en castellà. El recorregut comprèn el claustre nord del monestir, l'església desacralitzada de Sant Miquel, la cripta on descansen les restes mortals de la virreina Germànica de Foix i el claustre sud, que és la zona més antiga que es conserva.

La visita experimenta lleugeres variacions motivades per les mesures de precaució. Per exemple, la cripta s'explica des de fora i no s'accedeix a l'interior per a evitar la congestió de persones en l'escala de baixada.

El monestir és d'estil renaixentista i va ser encarregat per Germànica de Foix i el duc de Calàbria, Fernando d'Aragó, el 1546. Monestir de clergues, residència de nobles, presó, magatzem de collites i col·legi han sigut els usos que se li ha donat a l'edifici fins que l'any 2000 es va convertir en la seu de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.

També es pot visitar l'exposició que actualment s'exhibeix en la sala permanent. 'Teatre a Escena' mostra els fons de teatre i dramaturgs valencians amb un recorregut des dels orígens del teatre fins a l'actualitat amb material gràfic, fotografies, manuscrits, guions teatrals, entrades, tractats dels segles XVII i XVIII sobre el teatre i revistes contemporànies.