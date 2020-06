Casado reta a Sánchez a acudir a Lugo con "soluciones de futuro" para San Cibrao y sus trabajadores

Así se ha manifestado Casado este lunes, tras realizar una visita a una explotación láctea en la parroquia de Sisoi, en el municipio lucense de Cospeito. Allí ha estado en compañía de la presidenta provincial del PP y cabeza de lista en las elecciones gallegas del 12 de julio, Elena Candia, del secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, y del conselleiro do Medio Rural del Gobierno de la Xunta, José González.

En este contexto, el líder nacional de los populares ha confesado que le "ofendió" que durante el fin de semana Sánchez visitase Ourense durante un mitin de campaña "y no habló nada de Galicia". En concreto, Casado ha afeado que no se refiriese ni a Alcoa, ni a la central térmica de As Pontes (A Coruña), ni a Ence en Pontevedra, ni a PSA en Vigo, ni a todas las infraestructuras costeras "que en tantos pueblos preocupan" por la tramitación de la nueva ley de cambio climático".

"¿Entonces para qué viene a Galicia? ¿Para qué viene? ¿Para insultar a Feijóo? ¿Para insultarme a mí? La verdad es que lo que preocupa es que está tan crispado, está enfadado", ha asegurado Casado, para seguidamente recordar que él se reunió con el comité de empresa en diciembre en su despacho y en marzo en la propia planta de Cervo.

PROBLEMA "DE COMPETITIVIDAD"

De hecho, el líder del PP ha relatado que el presidente de la Xunta y candidato a la reelección el 12J, Alberto Núñez Feijóo, le llamó antes de los comicios generales del 10 de noviembre para pedirle que el partido "metiese en el programa un estatuto de las industrias electrointensivas".

Y es que, tal y como ha explicado, el de la planta de aluminio de San Cibrao "no es solo un problema industrial, que también, es de competitividad energética", un asunto que es competencia "del Estado".

Por eso, ha pedido a Sánchez "que no se oculte en los burladeros", sino que "coja el toro por los cuernos" y ofrezca "una solución". "Que Sánchez venga a Galicia a proponer soluciones para su sector industrial, su sector primario y su sector turístico", ha reclamado.

Además, Casado se ha referido a la fábrica de Nissan en Barcelona, cuyo cierre se debe también a que el presidente del Ejecutivo estatal "no hizo nada". En el lado opuesto ha situado la gestión de su partido cuando gobernaba, que -ha afirmado- "hizo los deberes" no solo con Nissan en Ávila, sino también con Ence y con As Pontes.

UNA "LÍNEA DE ACTUACIÓN"

Asimismo, ha reafirmado que si el estatuto electrointensivo estuvo presente en el programa electoral del PP para el 10N, ahora se mantiene en la "línea de actuación" del partido. "Pensamos que sí es posible competir en costes energéticos. Lo que hay que hacer es hablar de las conexiones interpirenaicas, ver qué tipo de generación eléctrica es rentable, acompasar todo el tema medioambiental con los plazos que no sea tan lesivo para la industria y para el empleo... En definitiva, todo lo que están haciendo los países de la Unión Europea", ha sugerido.

A ello ha añadido que España es un país "líder en renovables" -un logro que ha atribuido a su partido- y que esto debe poder ser "compatible" con la planta térmica de As Pontes, que "tiene ya la tecnología" para poder seguir operando, y con que Alcoa "tenga una subasta de interrumpibilidad y unos costes energéticos asumibles para seguir produciendo".

"Esta es la petición que yo hago al Partido Socialista, en la línea además que lo que ha propuesto el candidato a la Xunta por el PP", ha agregado, a pesar de la ausencia del propio Feijóo, quien ha aparcado su agenda de campaña para preparar su participación en el debate de este lunes en la Televisión de Galicia con el resto de candidatos del 12J.

No en vano, Casado ha asegurado que el presidente gallego "más no ha podido hacer": "Le llevo escuchando hablar de Alcoa aquí, en Santiago, en Madrid, en Bruselas, y en Estados Unidos con la multinacional años, o al menos meses. Y ahora le toca el turno a Pedro Sánchez".