Coronvirus.- Bankia i Afín SGR destinaran 36 milions a finançar autònoms i pimes de la Comunitat Valenciana

L'acord, que suposa una renovació del conveni de col·laboració entre les dos entitats i passa de 15 a 36 milions d'euros, ho han subscrit la directora d'Afín SGR, Cristina Alemany, i per part de Bankia, el director corporatiu de la Territorial a València i Castelló, Jaime Casas; i la directora comercial de la Territorial, Rosa Piqueras.

En l'acte també ha participat el president d'Afín SGR i director general de l'Institut Valencià de Finances (IVF), Manuel Illueca; i el director corporatiu de Negoci d'empreses a la Comunitat Valenciana i Múrcia, Carlos Aguilera.

El conveni contempla una línia de crèdit de 31 milions per a facilitar l'accés al finançament de microempreses, pimes i autònoms de la Comunitat Valenciana i, a més, s'ha establit una línia addicional de 5 milions, ampliables a 10 milions, per a abordar operacions lligades a la situació provocada per la Covid-19.