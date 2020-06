Coronavirus.- Puig proposa baixar distància a 1,5m en terrasses i bars i pujar aforament al 75% en pubs i discoteques

Així ho ha avançat en roda de premsa en el Palau a l'espera d'una reunió en els pròxims dies amb la consellera, Ana Barceló. La decisió final correspondrà a Sanitat, juntament amb altres mesures per a alleujar les restriccions sobre la base de les recomanacions sanitàries.

Puig també ha anunciat un pla per a estimular el turisme en temporada baixa en dos fases: de l'1 d'octubre al 15 de desembre i del 7 de gener a Pasqua. Els allotjaments adherits rebran ajudes per a oferir uns "preus de referència" que permeten dinamitzar el sector a la tardor i l'hivern.

Aquest programa va en la línia de l'acord unànime aprovat fa dos setmanes en Les Corts, a proposta de Ciutadans, perquè sanitaris de tota Espanya gaudisquen d'un bo de vacances en establiments valencians a partir de setembre, com a gest d'agraïment al seu treball durant la pandèmia.

Després d'unes setmanes de tornada a l'activitat en el sector, Puig ha defès que ara és el moment de veure de quina manera incentivar la demanda, amb l'objectiu de "superar l'estacionalitat" en els mesos de baixa demanda.

Ara espera una setmana "crucial" per al sector amb la presentació del pla de mil auxiliars de platja, aquest dimecres 1 de juliol a Dénia (Alacant), i la visita dels reis Felip VI i Letizia el divendres 3 a Benidorm (Alacant).

També ha destacat l'"aval" que va suposar la visita a València del ministre d'Exteriors d'Alemanya, Heiko Maas, per a mostrar la Comunitat Valenciana com una destinació segura, juntament amb les ajudes específiques per al turisme i el pla d'infraestructures per a pal·liar els danys de la borrasca 'Glòria', tots dos en procés de pagament.

OBERTURA DEL TURISME EUROPEU

En clau europea, davant l'obertura del turisme amb el Regne Unit, ha insistit que les mesures siguen per a tota la UE perquè "tots els països estan en una situació prou pareguda" en l'evolució de la pandèmia. Ha estès aquesta petició a l'arribada de visitants de tercers països com Rússia, client important per a la Comunitat Valenciana.

Puig ha abordat aquest dilluns la situació del turisme en una reunió telemàtica amb el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, i el titular de Turisme CV, Francesc Colomer, seguida d'una altra amb els presidents de les comissions d'investigació mèdica i bàsica, economia, noves tecnologies i medi ambient i arquitectura de l'Alt Consell Consultiu en R+D+i.

La Generalitat aposta per potenciar aquest consell en el procés de reactivació i preveu encarregar-li un estudi sobre la participació de la indústria autonòmica en l'estratègia 'Green New Deal' per a la sostenibilitat europea. "L'enorme potencial del talent fa més falta que mai", ha asseverat, i ha arreplegat la seua petició de reforçar l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) en l'àmbit sociosanitari.

Uns altres dels objectius traçats per Puig són modernitzar el sistema públic de salut en recursos i organització, potenciar el sector agroalimentari i combatre l'escletxa digital perquè "les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) no acceleren la desigualtat".