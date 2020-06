Emma García cuenta la valiosa lección moral que le dio su hija con tan solo 10 años

Hay veces que los hijos dan lecciones a los padres como si se cambiasen los roles. Esto le ha pasado a Emma García que en muy poco tiempo comenzará sus merecidas vacaciones y será Toñi Moreno quien vuelva a su casa de Viva la vidapara sustituirla.

Mientras llega ese esperado momento, la presentadora quería hacer un especial por las celebraciones del Orgullo 2020. El programa se ha teñido con la bandera del arcoíris y ella ha querido contar una anécdota personal sobre la tolerancia de su hija con tan solo 10 años.

“Voy a contar la lección de vida que me dio mi hija hace mucho tiempo, cuando era muy pequeña. Tendría ella 8 o 10 años. En una de las conversaciones que tenía con ella, en una ocasión le dije la frase: ‘Ya me lo dirás cuando tengas novio’. Ella me contestó: ‘O novia'”, explicaba la periodista.

A pesar de ser una experta en temas relacionados con el amor gracias a su larga experiencia como presentadora de Mujeres y hombres y viceversa, García quiso reconocer su error al decirle aquello durante su conversación.

“Son frases que decimos sin pensar, y mi hija me lo recalcó así. Fue una lección de vida”, recalcaba en el plató de televisión, sintiéndose orgullosa por lo que aprendió de su pequeña Uxue con la que tiene una relación estupenda.