Katy Perry desvela que consideró suicidarse tras la ruptura con Orlando Bloom y el fracaso de su último disco

En la vida de las celebrities siempre hay altibajos. Y en la de las estrellas de la música, que dependen de números, muchos más. Hace solo tres años, a Katy Perry le tocó estar en el lado oscuro, aquel en el que solo encontró salida gracias a la fe.

En una entrevista a SiriusXM, la californiana aseguró que se planteó incluso el suicidio cuando tocó fondo. Y todo como consecuencia de dos batacazos, uno sentimental y otro profesional. La relación con el que ahora es su prometido y padre de su futuro bebé, Orlando Bloom, se rompía en 2017, coincidiendo con el fracaso de ventas de su álbum Witness, que vendió diez veces menos que el anterior, Prism.

"Mi carrera subía y subía, luego llegó el cambio, que no fue tan grande visto desde fuera, pero para mí fue un terremoto", aseguró la cantante.

"La gratitud es probablemente lo que me salvó la vida, porque, si no, me habría revolcado en mi propia tristeza y probablemente habría saltado"

Sin embargo, no salió como tenía planeado. "Lo había dado todo, y aquello literalmente me partió por la mitad". ¿Los motivos? "Había roto con mi novio, que ahora es el futuro padre de mi bebé. Y estaba emocionada por volar alto en mi siguiente álbum. Pero no volé alto, me estrellé", confesó.

Por suerte, echó mano de la fe para salir del pozo y no cometer una locura. "Mi esperanza es que algo más grande que yo me creó con un propósito y me creó por una razón, y que no soy desechable. La gratitud es probablemente lo que me salvó la vida, porque, si no, me habría revolcado en mi propia tristeza y probablemente habría saltado", desveló la norteamericana. Así, encontró al forma de ser agradecida. "Si las cosas se ponen muy duras, digo: '¡Estoy agradecida, estoy agradecida!", sostuvo.