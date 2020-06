La Feria de Teatro de CyL, entre el 25 y el 29 de agosto, reducirá el número de compañías en el 25 por ciento

La cita escénica anual en la localidad mirobrigense ha presentado su nueva edición este lunes en una rueda de prensa ofrecida por el consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Javier Ortega, que ha dado os detalles sobre la manera en la que la feria se adaptará a la denominada 'nueva normalidad'.

La Feria de Teatro de Castilla y León "se reinventa" para cumplir las medidas sociosanitarias y de distanciamiento, lo que conlleva una limitación de los aforos y una reducción del número de compañías del 25 por ciento, lo que se compensará con la programación de varias funciones de cada espectáculo.

El festival celebrará buena parte de sus espectáculos al aire libre, aunque también se reducirá el número de escenarios y siempre será con aforo reducido y en recintos que permitan mantener la distancia entre espectadores.

En total, formarán parte del programa 33 compañías, un 25 por ciento menos que en las últimas ediciones, con 16 procedentes de Castilla y León, prácticamente la mitad de ellas y el resto serán nueve comunidades autónomas españolas y Portugal. Se podrán ver un total de 14 estrenos.

Javier Ortega ha incidido en que la Feria mantendrá sus elementos distintivos así como "la calidad, la novedad la diversidad de las creaciones, el acceso a la participación en la creación cultural y la promoción interior y exterior de las compañías profesionales de artes escénicas de Castilla y León".

El consejero ha destacado que el fortalecimiento del sector de las artes escénicas de la Comunidad está entre los principales objetivos de la Junta, ya que es "consciente no solo de la valía de los profesionales de la Comunidad, sino también de las extraordinarias dificultades que atraviesan" tras el estado de alarma por el coronavirus.

Por ello, para paliar los efectos de la crisis en el sector cultural de Castilla y León la Consejería, ha recalcado Ortega, lleva a cabo "un esfuerzo presupuestario y de gestión sin precedentes en su historia", para lo cual ha movilizado recursos a través de distintas líneas de subvenciones y de medidas especiales en diferentes programas, como la Red de Teatros de Castilla y León.

La Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo es "el principal escenario para la promoción de la creatividad artística de la Comunidad en este ámbito" y, como ha recalcado Ortega, "jugará un papel fundamental para favorecer el impulso de las artes escénicas de la Comunidad y el rediseño de los programas y redes de exhibición".

La compañía segoviana 'Nao d'Amores', dirigida por Ana Zamora, inaugurará la edición el próximo 25 de agosto con su último trabajo 'Nise, la tragedia de Inés de Castro', una propuesta producida en colaboración con el Teatro de la Abadía, que recupera, a partir de dos textos de Jerónimo Bermúdez, la singular peripecia vital de la amante de Don Pedro de Portugal.

A esta puesta en escena se sumarán hasta el 29 de agosto más de medio centenar de representaciones de distintos formatos "para todos los públicos y de géneros variados, como teatro de actores, de títeres, gestual, montajes multidisciplinares, danza, circo y artes de calle".

Prácticamente, la mitad de la programación se presentará en primicia, con 12 estrenos absolutos y dos más que se representarán por primera vez en castellano.

PROTAGONISMO DE LAS COMPAÑÍAS DE LA COMUNIDAD

La selección de compañías refleja la "vocación" de la Feria como escaparate de la escena del 'occidente peninsular', con 21 de las 33 compañías participantes procederán de este territorio, con especial protagonismo de las 16 de Castilla y León. Además habrá tres propuestas de Extremadura, con 'Crash, un planeta emocionante' de Asaco Producciones; 'El Carro de los cómicos de la legua', de Amarillo Producciones; y 'Comedia en negro' de Suplanta Teatro, las tres serán estrenos.

De Galicia llegará la compañía Baobab con 'Mai mai' y la portuguesa 'Este Estación Teatral con 'El relato de Alabad', que en ambos casos se estrenarán en Ciudad Rodrigo en castellano.

Además de Nao d'Amores, habrá otras 15 formaciones castellanoleonesas en la programación, y tres de ellas llegan a la Feria por primera vez, como son Teatro de Poniente, con 'Hacia donde vuelan las moscas'; Libera Teatro, con '¿Que pacha, mama?' y Álvaro Caboalles, con 'Carbón negro'.

El repertorio castellanoleonés de la edición se completará con 'La chica que soñaba', de The Cross Border Project; 'Cabezas de cartel', de Perigallo Teatro; 'Bernarda Alba Sugar Free', de Ghetto 13-26; 'Gruyere', de Los Absurdos Teatro; 'La cocina', de Teloncillo; 'La leyenda de Sally Jones, de Baychimo Teatro; 'Blancanieves', de La Chana; 'Un día de cine', de Cirk About It; 'Amigo Félix', de Atópico Teatro; 'Ingenii Machina', de Alauda; 'Bricomanazas', de La Sonrisa, y 'Senda sobre ruedas', de Imaginart Teatro Videomapping.

Como comunidades con más presencia en la Feria, tras Castilla y León, figuran Andalucía, con cuatro compañías (Locamotiva, con 'Bric a Brac'; Las Niñas de Cádiz, con 'El viento es salvaje'; Zen del Sur, con 'Órbita', y Las XL, con 'Degenérate mucho'), y Valencia, que iguala a Extremadura con tres (Colectiu Frenetic, con 'Save the temazo'; Arden producciones, con 'La invasión de los bárbaros', y Leamok, con 'Lázaro'). La madrileña Ensamble Bufo ('Amor médico'), la navarra La Banda Teatro-Circo ('Kimera'), la cántabra Ruido Interno ('De Paseo'), la asturiana Zig Zag Danza ('Cita en el marco') y la vasca Sarini Zirco ('¡Qué pájara!') forman parte también del programa de la 23 edición.

Además de las citadas, estrenarán en la Feria sus últimas propuestas las compañías castellanas y leonesas Baychimo (el montaje completo de 'La leyenda de Sally Jones'), La Chana, Atópico, Cirk About It, Perigallo y Alauda; así como las andaluzas Zen del Sur y Locamotiva y la valenciana Colectiu Frenetic.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA COVID-19

La Feria ha revisado todos los aspectos organizativos para rediseñarlos en función de los protocolos sociosanitarios. Así, los 15 espacios habituales se han reducido a los que permiten cumplir las medidas de seguridad: las salas del Teatro Nuevo Fernando Arrabal, el Espacio AFECIR y el Espacio Educativo Municipal _amplias, con techos altos y buena ventilación_, y los escenarios acotados al aire libre del Patio Mayor del Seminario San Cayetano, Patio de Los Sitios y Jardines de Bolonia.

A esos seis se suman la plaza del Buen Alcalde, donde se celebrará Divierteatro, y el patio del Palacio Episcopal, que acogerá un espectáculo para niños. En todos ellos se reducirá el aforo, se garantizará la distancia entre espectadores, se habilitarán itinerarios diferenciados de entrada y salida y habrá personal que facilite la distribución del público. Además, se renuncia a los espectáculos itinerantes y pasacalles, que dificultan el distanciamiento por el efecto llamada.

La reducción de compañías, escenarios y aforos se compensará, no obstante, con un mayor número de funciones, más de medio centenar, lo que supondrá igualar prácticamente las representaciones de años anteriores. Se pretende.

La programación infantil se desarrollará con una disposición del aforo que permita que las familias puedan sentarse juntas. Como novedad, se programará por primera vez en el Patio del Palacio Episcopal, que acogerá el espectáculo para primera infancia de la compañía Teloncillo.