CCOO sólo contempla que la Junta cumpla con los ERTE y pide negociar tras la ampliación de plazos

Andrés, quien ha avanzado que el miércoles habrá una nueva reunión con la Junta, ha lamentado que lo que en España se ve como una "ventaja" en Castilla y León parezca un problema y, aunque no contempla la posibilidad de que se rompa el Diálogo Social porque sólo ve la opción de que el Gobierno cumpla, sí advierte de que habría un peligro de "quiebra" de la concertación si así fuera.

El líder de CCOO en la Comunidad, tras una reunión con el coordinador regional de IU en Castilla y León, Juan Gascón, ha incidido en que en España el tema de los ERTE se ha planteado como "la gran solución" y tras negociaciones "muy duras" se ha prolongado el tiempo en el que se podrán mantener en vigor por razones de fuerza mayor.

Sin embargo, cree que en Castilla y León esto parece un problema y "parece que puede ser elemento que incluso quiebre parte del modelo de concertación que ha habido en los últimos 18 años", ha apuntado Vicente Andrés, quien considera que el que se esté valorando el incumplimiento y se imponga "por la vía de los hechos" es tirar por la borda trabajo de muchos años.

Por eso, espera que Junta reflexione y publique la convocatoria de ayudas, que se negoció inicialmente pero se renegoció porque era muy difícil cumplir lo establecido al principio por las cifras que después se observaron de afectos y por ello se optó por proteger a los que menos ganan, los que más lo necesitan, y si no llega será una frustración y un problema.

NO CONTEMPLA UNA RUPTURA

Aún así, ha aclarado que siguen trabajando como se hará en la próxima reunión y no contemplan "un escenario de ruptura", sino sólo de cumplimiento, ya que sería una "temeridad por su parte" no hacerlo.

"No está en ningún escenario que se rompa unilateralmente. Creo que no llegar ahí, por lo tanto no se quiere llegar allí", ha reiterado el secretario autonómico de CCOO, quien ha incidido en que también esta situación se ha dado en medio de un cambio de titular en la Consejería de Empleo y el conflicto se dirime entre la salida de uno y la entrada de otro, por lo que el hilo conductor y quien tiene que ser valedor tiene que ser el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de quien espera un pronunciamiento en el Debate de Política General que arranca este martes.

Por otro lado, Vicente Andrés también ha apuntado la necesidad de abrir un nuevo marco de negociación, ya que lo que hasta ahora se ha abordado es insuficiente para el momento actual y hay que introducir nuevas variables.

A este respecto, ha incidido en que con el acuerdo estatal alcanzado contempla una menor exoneración de las empresas en las cuotas a la Seguridad Social, por lo que cree que hay que abrir negociación para proteger a las empresas, sobre todo las de menos de 50 trabajadores, que son las que más lo necesitan, "tienen menos colchón" que las multinacionales y son las que fundamentalmente hay en Castilla y León. Por ello, confían en el acuerdo, que la negociación con esta nueva situación comience y sea "inmediata".

Así, la petición a la hora de negociar y dado que habrá menos exoneración para las empresas no sólo se centra en lo que pueda afectar a los trabajadores, sino también las empresas, "porque protegerlas para proteger a los trabajadores".