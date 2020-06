Mallada (PP) asegura que actuó con sentido de la responsabilidad y perfectamente asesorada

Teresa Mallada ha prestado este lunes declaración en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias como investigada por presuntos delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y tráfico de influencias en una pieza separada del llamado 'caso Hulla', al votar a favor de la compra y cesión por parte del Ayuntamiento de Aller de los terrenos donde se construyó la residencia geriátrica del Montepío de la Minería, en Felechosa.

"Estoy satisfecha por sentido de la responsabilidad de las razones por las que, junto al resto de concejales de la corporación municipal, voté a favor de la cesión de un terreno que hace que a día de hoy Felechosa tenga una residencia de ancianos con 150 usuarios y casi 100 empleos", ha dicho Mallada a la salida del TSJA.

Mallada, que ha respondido a las preguntas del Fiscal, del Magistrado y de su letrado, ha indicado que "esta declaración era algo que tenía pendiente, le correspondía hacer y por tanto lo que tenía que hacer".

Por su parte el abogado de la portavoz parlamentaria del PP, Teresa Mallada, Ignacio Álvarez Buylla ha manifestado este que aportará nuevas diligencias con un documento en el que se recogen nuevas sentencias que "son demoledoras" contra la teoría del fiscal.

Álvarez Buylla ha indicado que "a lo mejor también cita a declarar al entonces abogado del PP que en su día hizo unos informes" y ha insistido en que Mallada estaba bien asesorada en su momento.

"Hoy le pregunté si, sabiendo lo que sabe y que simplemente habiéndose abstenido no estaría aquí sentada -ante un tribunal- volvería a votar lo mismo y ella me ha dicho que claro que sí, porque de no haberlo hecho quizás suponía que no hay residencia", ha indicado el letrado.

Ha añadido que "jurídicamente le parece una locura" que toda la corporación esté acusada y ha indicado que "el fiscal se monta una película".

El letrado, a la salida de la sede del Tribunal ha explicado a los medios de comunicación que han presentado los documentos acreditando la absoluta falta de responsabilidad y de ilegalidad y ahora el siguiente trámite es que el Magistrado dicte un auto con el sobreseimiento o con la apertura de un procedimiento abreviado.