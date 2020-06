Los famosos se vuelcan con el Orgullo: así lo han celebrado Ricky Martin, Pepón Nieto, Sandra Barneda...

Las marcas, como hacen siempre en el mes de junio, han cambiado los colores de sus logotipos para poner el arcoíris de la bandera LGTBI. Como cada año, también ha querido congraciarse con el colectivo el mundo de la moda y desde Cara Delevingne a Victoria Beckham (fotografiando a Elton John) han hecho campaña a favor de la visibilización y normalización de todos, de todas y de todes. También, un año más, los famosos.

Internacionalmente ha habido multitud de personalidades que han mostrado su apoyo incondicional al colectivo de forma pública, desde actrices como Kate Hudson (que se pinto la bandera bajo los ojos) o cantantes latinoamericanas como Thalía o Paulina Rubio.

También Ricky Martin, por supuesto, no podía faltar a esta celebración, y lo hizo, mascarilla mediante, con un beso a su esposo, el artista sueco-sirio Jwan Yosef, inmortalizado en una fotografía en blanco y negro. En el propio tuit puso los emoticonos de los colores de la bandera representativa así como un mensaje: "Happy pride everyone" ("Feliz orgullo a todos").

Entre los cantantes, por supuesto, Pablo Alborán no ha dudado en mostrar el arcoíris en un paso de peatones bajo el título "Dibuja libremente el camino..." en su primer Orgullo fuera del armario.

Además de él, Malú, Edurne, Belinda, Mónica Naranjo, Vanesa Martín o Blas Cantó con unas sentidas palabras: "Abraza a tu Libertad. Sólo de ese modo podrás aceptar la de los demás. Siente el orgullo por tus venas".

Muchos actores y actrices mostraron su apoyo, como Penélope Cruz o Leonor Watling, que compartieron la misma imagen, o Antonio Banderas, que publicó un pequeño gif con el texto "Ama como quieras" sobre la bandera. "Ama y deja amar", decía en el título de foto.

Miguel Ángel Silvestre, que encandiló con su interpretación en la serie Sense8 a muchos miembros del colectivo, subió una imagen de la promoción de la serie de las hermanas Wachowski en la que él lleva uno de los lemas de la ficción: "I am also a we" ("Yo también soy un nosotros").

"Porque hay historias que no se pueden volver a repetir. Por todxs lxs que han luchado y sufrido antes que nosotrxs", escribía Javier Calvo; "Quien sabe de amor, no le pone límites ni etiquetas", decía Jon Kortajarena; "Celebremos la diversidad como lo que es: ¡bendición, riqueza!", apuntaba Paco León.

"Viva el Amor, el Respeto y la Libertad", escribía Miguel Ángel Muñoz antes de escribir los hashtag del Orgullo, algo que también hizo Sandra Barneda besando a su pareja, Nagore Robles, a quien le dedicaba este Pride: "Reservado mi derecho a besar a quien quiera. Reservada para ti. Creciendo juntas. ¡Feliz orgullo!".

Otros rostros famosos del colectivo también se sumaron al Orgullo. Fue el caso de Pepón Nieto, que recordó la ya famosa noticia del pueblo malagueño de Villanueva de Algaidas que colgó 400 banderas después de que el alcalde tuviera que retirar la del Ayuntamiento por la denuncia de 3 vecinos, o Inma Cuesta, que se acordó de García Lorca: "En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida".

Televisivos como Mercedes Milá o Luis Rollán quisieron aprovechar para mandar un mensaje "contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género", decía la primera, mientras que el colaborador escribía: "Sé quien eres y di lo que sientes, aquellos a quienes les molesta no importan, y a quienes les importas no les molesta".

Ha habido muchísimas otras celebridades y personajes de la farándula que se han mostrado comprometidos, como ha recogido el medio especializado Shangay en un vídeo en el que hablan "Ana Belén, Ágatha Ruiz de la Prada, Karina, Susi Caramelo, Hinds, Concha Velasco, Ricky Merino, Beatriz Luengo, Toni Acosta, Javier Cámara, Paloma San Basilio, Monterrosa, Bad Gyal, Loles León..."