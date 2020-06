Consultorio de Psicología: "Soy becaria y me siento explotada, esto me genera estrés y no me siento nada motivada"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

¿Tendré autismo?

PREGUNTA Tengo 43 años y creo que he sufrido de autismo leve toda mi vida pero nunca he sido diagnosticada ni he ido a un especialista. ¿Cómo hago para saber si es así y si puedo ser tratada aun con esta edad o si sufro de algún otro trastorno?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Los equipos de psicología hacemos constantemente estas evaluaciones. En nuestro centro, todos los años estudiamos a numerosas personas que presentan o pueden presentar algunos rasgos compatibles con el autismo.

Primero se hace una anamnesis (historia clínica de la persona), después se pasan una serie de pruebas y finalmente se valoran los resultados y se elabora un informe para la persona que ha sido evaluada; donde se especifican con detalle los resultados obtenidos. En función del diagnóstico, se realiza el tratamiento correspondiente.

Necesito motivación

PREGUNTA Tengo 13 años y últimamente me estoy estresando mucho, lloro tres veces al día y todos los días. ¿Por qué me estreso? Quiero comenzar un canal de YouTube, pero pasa el tiempo y no hago nada. Quizás mi madre tiene razón, que lo que quiero no va a venir a mis pies, yo tengo que ir por ello. Tal vez necesito motivación, no quiero rendirme.

Además, tengo problemas de autoestima. Estoy a gusto con mi cuerpo, pero siento que el problema es mi altura y la ropa. Siempre me gustó vestirme con ropa "grande" "suelta" y demás. Como mi familia acostumbró a verme vestida con esa ropa, sería extraño para ellos que de pronto me vieran con ropa ajustada o corta, temo su reacción si sucede esa clase de cambio.

RESPUESTA DE LA EXPERTA La principal vía de motivación es la motivación interna, la automotivación; de esa forma, no dependes del medio ni de las circunstancias para ser capaz de motivarte y reilusionarte cada día.

En relación a tus gustos en la forma de vestirte, es importante que seas coherente contigo misma y trates de ir acorde con tus preferencias; si decides cambiar, que no sea por los demás, que sea porque has decidido que a partir de ahora te identificas más con ese otro estilo de ropa, pero si lo haces para gustar empezarás a cambiar tu forma de vestir y terminarás por no tener ideas propias, ni pensamientos propios, ni expresiones propias.

No es fácil tener la autoestima alta con 13 años y es muy habitual lo que te ocurre, quieres algo con mucho interés, pero luego no pones en marcha las actividades que te llevarían a conseguirlo.

Es importante que definas tus metas, que las subdividas en submetas (más pequeñas y más fáciles de conseguir); a partir de ahí piensa qué actividades concretas te llevarán a conseguir esas submetas y pon una fecha para realizarlas; de tal forma que te empujes y te motivas para conseguirlo. Será crucial que tus submetas y las actividades que has diseñado sean realistas y prácticas.

Verás cómo subir tu autoestima y conseguir tus metas en libros como 'Lo mejor de tu vida eres tú', ahí detallo cómo lograrlo.

Me desprecian

PREGUNTA En mi casa me juzgan y me desprecian. Yo lo he asumido y casi nunca digo lo que pienso. Asumí que esto era lo normal. Posteriormente me di cuenta que había gente que piensa igual que yo (y al contrario que mi familia).

Antes del confinamiento trataba de estar con gente con la que puedo ser yo mismo, pero me está siendo muy duro estar casi 24 horas aquí. El otro día me cansé y le dije a mi hermano que me estaba juzgando por hacer lo mismo que hace la gente que conozco. No sé qué hacer con esta situación, estoy muy desmotivado.

RESPUESTA DE LA EXPERTA A veces en nuestro medio familiar es donde más dificultades tenemos. Cuando dices que te juzgan y te desprecian probablemente no sea siempre así, pero como nos resulta muy doloroso tendemos a “filtrar” y quedarnos solo con esos mensajes y esas conductas que nos hieren emocionalmente.

En estos casos, es crucial trabajar tu inteligencia emocional, tu confianza y seguridad en ti mismo, tu capacidad de relación y comunicación, tu asertividad (ser capaz de exponer lo que piensas de la forma adecuada, en el momento oportuno y consiguiendo llegar a tu interlocutor)…

En la consulta vemos a muchas personas que vienen para que les entrenemos y adquieran la seguridad y la estabilidad que tanto precisan. Verás algunos ejemplos de cómo poder actuar en libros como 'Emociones que hieren' y 'Lo mejor de tu vida eres tú

Contigo pan y cebolla, no

PREGUNTA Mi mujer me deja durante la cuarentena. Debido al Covid19 mi mujer con un bebé de pocos meses ha decidido dejarme por las consecuencias económicas. Nos fuimos a casa de mis suegros. Me tuve que ir de allí debido a que mis suegros me trataban como a un cajero que ya no soltaba billetes.

En una discusión mi suegro vino a agredirme. Mi mujer siempre me ha tratado mal culpándome de todo y haciéndome sentir inútil, gastándose todos los ingresos y llegando a situaciones insostenibles, incluso con faltas de respeto mutuas.

Esta vez, un tiempo después de estar todo arreglado, me dice que se divorcia, intenta inventarse maltrato por mi parte, no pudiendo hacerlo, para quedarse la custodia y me dice que no quiere estar conmigo porque quiere dinero y que pan y cebolla, no.

¿Cómo se asimila algo así? Yo no valoro a nadie materialmente, menos a ella, que no trabaja desde 2016 hasta ahora. No comprendo nada.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Hay situaciones que son muy difíciles de asumir y asimilar. El concepto que tiene tu mujer puede coincidir poco o nada con el tuyo, pero tiene muy claras sus prioridades, y tú no pareces entrar en su futuro; al menos no entras con el papel y el rol que te gustaría.

Lo que parece bastante evidente es que las posibilidades de éxito de vuestra convivencia son mínimas. Si ya habéis llegado a esas faltas de respeto mutuas no tiene sentido resistirse a ver lo evidente; cuando falta el respeto, no hay posibilidad de una convivencia sana.

Tenéis un hijo de pocos meses; en estos casos, para el bebé casi es mejor que os separéis cuanto antes, pues llegará un momento en que para él la situación futura de separación será lo normal, lo que recuerde.

Además del asesoramiento legal, te vendría bien apoyo psicológico para superar una realidad tan difícil. De todas formas, en el libro 'Amar sin sufrir' verás que vuestra relación estaba condenada al fracaso. Ahí detallo las señales inequívocas que nos indican que las relaciones deben terminar y que, en vuestro caso, son contundentes.

Ansiedad

PREGUNTA Tengo 17 años y tengo muchos problemas y dificultades sociales, emocionales, de autoestima y pensamientos sexuales que me conllevan a sentir constantemente ansiedad, literal, cada día es una lucha por controlar la ansiedad.

Estoy asistiendo a un psicólogo desde hace medio año ya y mi principal problema es el poder comunicarle mis malestares, o aun peor, ser consciente de ellos.

Me cuesta un montón poder saber realmente lo que siento debido a que constantemente estoy intentando escapar de la realidad de forma inconsciente. Además de que en la consulta suelo sentir mucha ansiedad, debido a mi poca capacidad de comunicación, pero sobre todo al miedo que tengo a que me juzgue por decir realmente lo que pienso.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Resulta crucial que te sientas cómodo en la consulta con el psicólogo. Sólo de esa forma conseguirás abrirte y las sesiones serán de gran ayuda para ti. El psicólogo no te va a juzgar, su papel es ayudarte, nunca juzgarte.

Es importante que le digas cómo te sientes, tus dificultades, tus miedos, tus crisis de ansiedad…, quizás te resulte más fácil escribirlo y después dárselo en la sesión, pero si te sientes incapaz de hacerlo, pide un cambio de profesional, porque lo que está claro es que necesitas esa ayuda psicológica para explorar dentro de ti, para conocerte en profundidad, para ver el origen y la causa de tu malestar, para adquirir los recursos que te permitan salir y superar tu situación actual, vencer tus miedos y entrenar esas habilidades que ahora te cuestan: capacidad de comunicación, de reflexión, tu confianza y tu seguridad en ti…

En el libro 'Las tres claves de la felicidad' detallo cómo aprender a conocernos, a perdonarnos y a querernos. No renuncies a quererte bien.

Me comporto como si tuviera 23 años

PREGUNTA Soy una mujer de 28 años con dos hijos. Uno de 5 años y una bebé de 8 meses. Sucede que cuando pienso en la edad que tengo me quedo sin casi creerlo porque siento como si en realidad tuviera 23 años.

Lo mejor de todo es que tengo dos vecinitas de 9 y 11 años a las que hago venir a mi casa para charlar y a veces jugar a que yo soy el zombi o un espanto o un dinosaurio y las correteo a todas.

Así puedo pasar horas jugando. Me divierto tanto que se me pasan las oras. Pero eso me hace muy feliz. Mi pregunta es: ¿Estoy mal por tener amistad con unas niñas o por jugar con ellas y mi hijo? Considero que no tengo amigas. Excepto una que veo cada 4 meses más o menos. Pero en serio que me hace feliz y disfruto de jugar en todo momento. ¿Tendré algún trastorno?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Necesitaría información más relevante para poder hacer una valoración. No obstante, es cierto que no es lo habitual que te sientas tan feliz con las vecinas tan pequeñas, y que sólo tengas una amiga a la que ves cada 4 meses.

No cuentas nada de la relación con tu pareja, de si trabajas o no fuera de casa… En definitiva, convendría tener más detalles sobre el resto de las áreas de tu vida; sobre tus inquietudes, tus pensamientos, tus anhelos, tus objetivos…

¿Alguna vez te han realizado alguna valoración psicológica? De todas formas, en el libro 'Lo mejor de tu vida eres tú' desarrollo una serie de preguntas que te ayudarán a encontrar gran parte de las respuestas que buscas.

Hago el trabajo de dos

PREGUNTA Les escribo porque me siento muy frustrada y explotada en mi trabajo. Actualmente, desempeño un puesto como becaria, pero estoy cubriendo un puesto entero en el que antes siempre habia habido 2 personas mínimo. Por tanto, trabajo doble.

He intentado hacerle ver a mi responsable en varias ocasiones que esto está pudiendo conmigo, que me agota mentalmente... pero solo consigo que me niegue lo que hago.

Toda la carga de trabajo que tengo se me junta con el hecho de ser becaria, obviamente sin los incentivos de un trabajador al uso, y me genera mucho estrés y cansancio.

¿Como podría abordar esto para que pudieran o bien ofrecerme un contrato o ponerme ayuda o algo que me incentivara? Actualmente no me siento nada motivada, porque es un puesto de mucha responsabilidad que se tiene que comer muchas cosas sin apoyo ninguno.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Sin duda la situación es compleja, pero también bastante frecuente. Es lógico que te sientas desbordada y sin apoyo y que te falten recursos para afrontar esta situación.

Tendríamos que saber cómo es tu responsable, cómo actúa, cómo responde en situaciones diferentes, cuáles son sus puntos fuertes, qué le puede preocupar…, para poderte indicar cómo abordar el tema con él.

No obstante, en el libro 'Trabajar sin sufrir' detallo situaciones muy parecidas a la tuya. Ahí verás cómo conseguir superar las actuales barreras, cómo lograr que tu responsable sea consciente de que necesitas ayuda, de que te mereces otro reconocimiento, de que no puede seguir dando largas.

Es crucial que tú actúes de forma asertiva y muy hábil, que le sorprendas en tu enfoque, para lograr tus objetivos. Recuerda que todo ello será más fácil si te ve fuerte emocionalmente.