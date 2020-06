Cultura.- Feliu Ventura canta en 14 terrats aquest estiu "a guitarra i ànima" per a un màxim de 60 persones

En aquest gira per terrats, l'aforament està reduït a un màxim de 60 persones, amb distància de seguretat i mascaretes, i toca ell a soles "a guitarra i ànima", avança l'organització en un comunicat.

Es tracta d'una proposta llançada pel músic de Xàtiva (València) en xarxes socials a mitjan abril per a organitzar la gira en terrats gràcies als seus seguidors. Buscava "escenaris en els marges" fins a tornar a retrobar-se amb el públic en els directes habituals.

De l'Alt Empordà (Girona) al Baix Vinalopó (Alacant), al juliol i l'agost presenta el seu últim treball 'Convocatòria' i torna a fer sonar les seues cançons clàssiques. Els concerts són el 12 de juliol a Castelló, el 17 a Navata (Girona), el 18 a Cardedeu, el 19 a Mataró, el 25 a Barcelona, el 26 a Ribes (Girona), l'1 d'agost a Prats de Lluçanès (Barcelona), el 2 a La Granadella (Lleida), el 6 a Alcoi, el 7 a Pego, el 9 a Sella i el 14 a Elx (Alacant).

A la gira de terrats se sumen quatre recitals amb banda (guitarra, piano, bateria i baix) en el festival Feslloc de Xàtiva, a La Pobla de Vallbona (València), a Vilanova de Bellpuig (Lleida) i a Bordils (Girona). Per a la tardor ja té confirmades dates a Sueca i Gandia (València).

BÀLSAM D'ESPERANÇA

Aquest gira d'estiu coincideix amb la segona edició del seu últim disc, "premonició de temps difícils i bàlsam d'esperança a pesar de tot, o precisament per açò". En un moment de pandèmies, col·lapse ecològic i repressions, convida a encarar amb esperit crític aquesta vella-nova normalitat amb un directe potent i emocionant, tant delicat com insurgent, que "no deixa ningú indiferent".

"Feliu Ventura es fa esperar, però torna sempre quan més ens fan falta les cançons", destaca el seu equip. El treball es va presentar en la fira Mediterrània de Manresa (Barcelona) a l'octubre, el primer amb cançons pròpies des del llunyà 'Música i lletra' de 2011.

'Convocatòria', publicat en format llibre i amb voluntat assembleària, és una apel·lació a la intel·ligència col·lectiva en temps de crisi i conté textos de pensadors contemporanis propers, amics i referents acompanyant cada cançó, com Santiago Alba Rico, Jordi Cuixart, Natza Farré, David Fernàndez, Josep Vicent Frechina, Marc Granell, Özgür Günes, Sònia Moll, Martxelo Otamendi, Gemma Pasqual, Maribel Servera, Carlos Taibo, Júlia Taurinyà i Mateu Xurí.

Ventura els va enviar els textos de les cançons abans d'acabar la música, de manera que la lectura externa d'aquests referents va influir en el resultat. És, en definitiva, un exercici artístic que acaba com una convocatòria oberta de Feliu per a tots, una invitació a la reflexió "tan plural i desordenada com es vullga".