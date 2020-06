Sin desplazamientos masivos y más radares: así es la campaña de tráfico para un verano "distinto" por la covid

Llega el verano y con él las vacaciones. Pero este año será distinto. Así lo asume la DGT, que ha lanzado la campaña "Este país no puede soportar más muertes" ante unos meses marcados por la pandemia del coronavirus. Se prevén menos desplazamientos, pero habrá más radares -unos 200 extra, en especial para controlar el uso del móvil al volante- para controlar los viajes. La Dirección General de Tráfico ha llamado a la prudencia y a la responsabilidad. Reconocen que la deriva de los desplazamientos es "imprevisible", Eso sí, funcionarán más de 1.300 radares, entre fijos y móviles. Además, pronostican que será un verano "de desplazamientos más cortos".

"El año pasado la previsión (julio y agosto) fue de 90 millones de desplazamientos y fueron al final 91 millones (44 en julio y 47 en agosto). Pero este año va a ser muchísimo más complicado, no nos vamos a lanzar a hacer una previsión de cuál va a ser el número de desplazamientos que se van a realizar estos meses", ha asegurado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska en la presentación de la campaña este lunes.

Pese a no haber previsión este año del número de viajes que se realizarán entre julio y agosto, durante estos dos meses funcionarán 764 radares fijos de control de velocidad (80 de ellos de tramo), 548 radares móviles, 12 helicópteros, 216 cámaras de control del cinturón de seguridad y del teléfono móvil móvil, 11 drones para las actividades de regulación y ordenación (que reactivarán su actividad el 3 de julio, y 3 de ellos tendrán capacidad de denuncia) y 15 furgonetas camufladas. Además, se incrementarán los controles de velocidad, alcohol y drogas.

Un 20% menos de desplazamientos en junio

Según ha indicado el ministro, lo que sí se sabe es que a día de hoy se está recuperando el volumen de tráfico registrado antes de la pandemia, si bien todavía junio apunta aproximadamente un 20% menos de desplazamientos con respecto al año anterior en mismas fechas. Tal y como ha recordado Marlaska, durante el Estado de Alarma las reducciones en el tráfico llegaron al 80% entre semana y de hasta un 90% en fines de semana.

"Va a ser una operación verano distinta, va a ser un verano especial para todos", ha augurado el máximo responsable de Interior, que ha advertido de que todavía hay medidas restrictivas y de responsabilidad que condicionarán el comportamiento de los ciudadanos y, por tanto, los desplazamientos por carretera.

Según ha explicado el ministro, la 'operación verano' de la DGT constará de cuatro fases: la primera fase, que se desarrollará entre el viernes 3 de julio y el domingo 5 de julio; la fase 2, del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto; la fase 3, del viernes 14 de agosto al domingo 16 de agosto; y la última fase, del viernes 28 de agosto al 31 de agosto.

Asimismo, durante los dos meses en que durarán el dispositivo se realizarán tres campañas de vigilancia: una sobre velocidad, otra sobre motos y una última relacionada con el alcohol y drogas, retomando así el calendario anual que había sido suspendido durante el estado de alarma.

"Llevamos tres meses sin conducir y eso nos preocupa", ha alertado el ministro, que también avisa de la posibilidad de "perder el recuerdo de mantener esa costumbre de responsabilidad", lo que puede llevar a conducir con una velocidad excesiva por confundir ésta con el haber "recobrado la libertad".

De hecho, Marlaska aprecia que los siniestros que han tenido lugar durante estos últimos meses han sido de vehículos que realizaban desplazamientos cortos debido a un "exceso de confianza". En ese sentido, lanzó un aviso: "Estamos en una situación de mayor sensibilidad social, ha sido una tragedia sanitaria, de pérdidas de vidas humanas que no nos podíamos imaginar".

Siniestralidad en 2019

Tal y como ha subrayado el ministro, un total de 215 personas fallecieron el año pasado en las carreteras durante el verano, 117 en el mes de julio y 98 en agosto. Fue el verano con menos fallecidos desde que se dispone de estadística, por lo que el objetivo es rebajar esas cifras.

Casi la mitad de los accidentes mortales (45%) fueron salidas de la vía. Detrás de este tipo de accidentes suele estar una velocidad excesiva y/o alguna distracción. Y la franja horaria con mayor concentración de accidentes fue después de comer (36% de los accidentes mortales ocurrieron entre las 14.00 y las 20.00 horas). Otro dato que ha aportado el ministro es que el 43% de los fallecidos durante el verano fueron vulnerables, colectivo que en 2010 representaban el 30% del total de las víctimas mortales.

Así, de los 215 fallecidos, 69 fueron motoristas, de los cuales 4 no llevaban casco, y 10 fueron ciclistas, de los cuales 7 no llevaban tampoco casco. También destaca que 23 de los fallecidos que viajaban en turismo o furgoneta no hacían uso del cinturón de seguridad.